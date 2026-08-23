Топ-5 легких фильмов на вечер, которые стоит посмотреть

Топ-5 легких фильмов на вечер, которые стоит посмотреть2
- 23.08.2026, 16:05
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Они помогут расслабиться и отвлечься от дел.
Иногда хочется просто включить фильм, укутаться в плед и не переживать ни о судьбе человечества, ни о психическом здоровье главного героя, ни об очередном конце света.
Именно для таких вечеров «24 Канал» подобрал легкие фильмы, которые помогут расслабиться, улыбнуться и хотя бы на пару часов забыть обо всех делах.
«Затерянный город»
Рейтинг IMDb: 6,1
Жанр: приключения, комедия
В ролях: Сандра Баллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф
Писательница Лоретта Сэйдж после смерти мужа живет довольно уединенно и пишет приключенческие романы о невероятных сокровищах. Но однажды ее вымышленный мир внезапно становится очень реальным: миллиардер похищает Лоретту, надеясь, что именно она поможет найти сокровище затерянного города.
На помощь отправляется Алан – красавец с обложек ее романов, который решает доказать, что он герой не только на бумаге.
Дальше – джунгли, погони, сокровища, опасность и множество ситуаций, в которых здравый смысл вежливо уходит в сторону. Идеальный вариант, когда хочется приключений, юмора и красивых людей, не требуя слишком серьезно относиться к сюжету.
«Билет в рай»
Жанр: романтическая комедия
IMDb: 6,1
В ролях: Джордж Клуни, Джулия Робертс, Кейтлин Девер, Билли Лурд, Лукас Браво
Джордж Клуни и Джулия Робертс играют бывших супругов, которым удается ссориться даже после развода. Казалось бы, отношения закончились – можно разойтись мирно. Но нет, у Голливуда другие планы.
Их дочь решает выйти замуж за парня, которого знает совсем недолго. Родители, которые сами в свое время поспешили с браком, решают объединиться ради одной миссии – сорвать свадьбу.
Для этого они отправляются на Бали, где светит солнце, рядом океан, а прежние обиды никуда не делись.
Это легкая романтическая комедия с красивыми пейзажами, харизматичными актерами и классическим вопросом: что, если люди, которые больше всего раздражают друг друга, на самом деле еще не совсем равнодушны?
«Семейный план»
IMDb: 6,3
Жанр: боевик, комедия
В ролях: Марк Уолберг, Мишель Монаган, Мэгги Кью
Что может пойти не так в обычной семейной поездке в Лас-Вегас? Если ваш заботливый муж и отец троих детей когда-то был профессиональным киллером – буквально все.
Дэн Морган давно оставил прошлое позади и превратился в обычного семьянина и успешного продавца автомобилей. Проблема в том, что прошлое не очень-то хочет оставаться в прошлом.
После случайного инцидента фотография Дэна попадает в соцсети, и бывшие враги быстро его находят. Так что вместо спокойной семейной жизни герою предстоят дорожные приключения, погони и необходимость вспомнить навыки, которые он очень хотел забыть.
Марк Уолберг, семейные приключения, экшен и юмор – хороший вариант, когда романтические комедии сегодня не в ходу, но смотреть что-то слишком серьезное тоже нет никакого желания.
«Любовь с первого взгляда»
IMDb: 6,8
Жанр: романтическая комедия
В ролях: Хейли Лу Ричардсон, Бен Харди, Роб Дилейни
Хэдли опаздывает на самолет из Нью-Йорка в Лондон. И вот тут жизнь решает компенсировать ей неудачный день самым голливудским образом – знакомит с симпатичным Оливером.
Они случайно оказываются рядом в самолете, быстро находят общий язык и проводят вместе ночной перелет. Кажется, все прекрасно. А потом самолет приземляется – и герои теряют друг друга в Лондоне.
Теперь предстоит самое сложное: найти человека, которого ты знаешь всего несколько часов.
Это очень легкая романтическая история без лишней драматической перегрузки. То есть вот тот случай, когда хочется посмотреть о любви, но не хочется после финала три дня размышлять о смысле жизни.
«Безумная пятница 2»
IMDb: 6,2
Жанр: комедия, семейный, фэнтези
В ролях: Джейми Ли Кертис, Линдси Логан, Джулия Баттерс
Спустя двадцать лет после знаменитой перестановки тел Анна уже выросла, работает музыкальным продюсером и воспитывает дочь-подростка. Ее мать Тесс, тем временем, остается рядом.
Казалось бы, жизнь наконец-то стала более-менее нормальной. Но Анна собирается замуж, а ее дочь и дочь будущего мужа не выносят друг друга.
И тут история решает не придумывать ничего нового, а просто повторить проверенную схему: обмен телами возвращается. Только теперь – в удвоенном масштабе.
Линдси Логан и Джейми Ли Кертис снова вместе, а значит, спокойной семейной жизни больше не жди.