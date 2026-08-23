Стало известно, сколько территорий Украины с начала года удалось освободить 1 23.08.2026, 19:51

2,118

ФОТО: 37ОБР

Украинские бойцы почти полностью вернули контроль над Днепропетровской областью.

К концу этого года Украина рассчитывает достичь равенства в площади территорий, оккупированных Россией с начала года, и территорий, освобожденных Силами обороны Украины.

Об этом сегодня, 23 августа, во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- Полагаем, что в 2026 году мы выйдем на равное соотношение временно оккупированной россиянами и освобожденной нами украинской территории. На данный момент — 990 кв. км оккупированы с начала года, а на 820 кв. км мы восстановили контроль.

Украинские военные почти полностью вернули контроль над территорией Днепропетровской области. Осталось около 10 кв. км — три небольших населенных пункта, где российских военных уже фактически нет, — сообщил глава державы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com