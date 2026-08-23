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Стало известно, сколько территорий Украины с начала года удалось освободить

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  • 23.08.2026, 19:51
  • 2,118
Стало известно, сколько территорий Украины с начала года удалось освободить
ФОТО: 37ОБР

Украинские бойцы почти полностью вернули контроль над Днепропетровской областью.

К концу этого года Украина рассчитывает достичь равенства в площади территорий, оккупированных Россией с начала года, и территорий, освобожденных Силами обороны Украины.

Об этом сегодня, 23 августа, во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- Полагаем, что в 2026 году мы выйдем на равное соотношение временно оккупированной россиянами и освобожденной нами украинской территории. На данный момент — 990 кв. км оккупированы с начала года, а на 820 кв. км мы восстановили контроль.

Украинские военные почти полностью вернули контроль над территорией Днепропетровской области. Осталось около 10 кв. км — три небольших населенных пункта, где российских военных уже фактически нет, — сообщил глава державы.

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