Стало известно, сколько территорий Украины с начала года удалось освободить

Стало известно, сколько территорий Украины с начала года удалось освободить1
- 23.08.2026, 19:51
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Украинские бойцы почти полностью вернули контроль над Днепропетровской областью.
К концу этого года Украина рассчитывает достичь равенства в площади территорий, оккупированных Россией с начала года, и территорий, освобожденных Силами обороны Украины.
Об этом сегодня, 23 августа, во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Полагаем, что в 2026 году мы выйдем на равное соотношение временно оккупированной россиянами и освобожденной нами украинской территории. На данный момент — 990 кв. км оккупированы с начала года, а на 820 кв. км мы восстановили контроль.
Украинские военные почти полностью вернули контроль над территорией Днепропетровской области. Осталось около 10 кв. км — три небольших населенных пункта, где российских военных уже фактически нет, — сообщил глава державы.