Для владельцев частных домов появится сразу несколько ограничений

Для владельцев частных домов появится сразу несколько ограничений30
- 23.08.2026, 19:05
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Полный список новшеств.
В Беларуси в 2027 году появится несколько ограничений для владельцев частных домов. «Зеркало» напоминает, что это за новшества.
Лимит по водоемам на участке
С 1 января 2027 года в Беларуси введут ограничение по количеству прудов и других водных объектов, которые населению можно обустроить на своих земельных участках. Лимит — не более одного такого объекта. Новшество предусмотрено правками в Водный кодекс.
В этом документе прописали, что «в границах земельных участков, предоставленных физлицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), допускается возведение одного пруда-копани».
При этом возведение иных поверхностных водных объектов запрещается.
«Пруды-копани возводятся на расстоянии не менее трех метров от береговой линии, определяемой по состоянию на летний период, до границ смежного земельного участка и могут занимать не более 5% от всей территории земельного участка», — прописали чиновники в Водном кодексе.
Новшество по сливу воды из бани и туалета
С 1 января 2027 года в Беларуси также меняются требования к канализации в частном секторе. Любой сброс воды за территорию участка — будь то в кювет, овраг или лесополосу — будет запрещен.
Обновленным Водным кодексом населению запрещается сбрасывать любые сточные воды за пределы собственного земельного участка. Под это определение подпадают не только хозяйственно-бытовые стоки (вода из туалетов, бань, кухонных моек), но и дождевая вода, талые воды и любые иные жидкости.
Раньше для многих дачников и жителей деревень нормой было отведение воды в придорожные кюветы, овраги, за забор на соседний пустырь или в ближайший водоем. Теперь такой подход станет нарушением. Контролирующие органы получат законное право требовать устранения подобных сливов, а владельцам, скорее всего, придется доказывать, что их система канализации полностью автономна и герметична.