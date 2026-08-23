Для владельцев частных домов появится сразу несколько ограничений 30 23.08.2026, 19:05

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Полный список новшеств.

В Беларуси в 2027 году появится несколько ограничений для владельцев частных домов. «Зеркало» напоминает, что это за новшества.

Лимит по водоемам на участке

С 1 января 2027 года в Беларуси введут ограничение по количеству прудов и других водных объектов, которые населению можно обустроить на своих земельных участках. Лимит — не более одного такого объекта. Новшество предусмотрено правками в Водный кодекс.

В этом документе прописали, что «в границах земельных участков, предоставленных физлицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), допускается возведение одного пруда-копани».

При этом возведение иных поверхностных водных объектов запрещается.

«Пруды-копани возводятся на расстоянии не менее трех метров от береговой линии, определяемой по состоянию на летний период, до границ смежного земельного участка и могут занимать не более 5% от всей территории земельного участка», — прописали чиновники в Водном кодексе.

Новшество по сливу воды из бани и туалета

С 1 января 2027 года в Беларуси также меняются требования к канализации в частном секторе. Любой сброс воды за территорию участка — будь то в кювет, овраг или лесополосу — будет запрещен.

Обновленным Водным кодексом населению запрещается сбрасывать любые сточные воды за пределы собственного земельного участка. Под это определение подпадают не только хозяйственно-бытовые стоки (вода из туалетов, бань, кухонных моек), но и дождевая вода, талые воды и любые иные жидкости.

Раньше для многих дачников и жителей деревень нормой было отведение воды в придорожные кюветы, овраги, за забор на соседний пустырь или в ближайший водоем. Теперь такой подход станет нарушением. Контролирующие органы получат законное право требовать устранения подобных сливов, а владельцам, скорее всего, придется доказывать, что их система канализации полностью автономна и герметична.

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