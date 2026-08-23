СМИ: Диверсанты подожгли гигантский склад под Санкт-Петербургом 15 23.08.2026, 13:12

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Площадь возгорания достигла десятков тысяч квадратных метров.

В России зафиксирован очередной крупный пожар на значимом логистическом объекте. На этот раз огонь охватил масштабный складской комплекс в Пушкинском районе Санкт-Петербурга — площадь возгорания достигла десятков тысяч квадратных метров.

Здесь сосредоточены предприятия тяжелого машиностроения, металлургии, металлообработки, а также производства оборудования для энергетической и атомной отраслей.

На фоне случившегося появилась версия о возможной диверсии, проведённой партизанским движением, действующим непосредственно на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine_365, связывающий уничтожение объекта именно с деятельностью подполья.

Примечательно, что на этот раз никакой информации об атаке украинских беспилотников не поступало. Именно это обстоятельство и привлекает дополнительное внимание к версии о внутренней диверсии — ведь обычно, когда речь идёт об ударах ВСУ по объектам в России, сообщения об атаках БПЛА появляются практически моментально. Так, буквально накануне беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Самарской области, и информация об этом распространилась почти сразу после возгорания.

В случае же с пожаром под Санкт-Петербургом никаких подтверждённых данных об ударе украинских ракет или дронов непосредственно по складу на момент публикации нет. Само по себе отсутствие сообщений о воздушной атаке, разумеется, не является прямым доказательством причастности партизан. Однако в сочетании с заявлением Telegram-канала о деятельности подполья такая версия выглядит вполне реальной.

Масштабы возгорания оказались значительными: огонь стремительно распространился по территории складского комплекса. Для локализации пожара российским экстренным службам пришлось задействовать около 200 пожарных и десятки единиц техники. Несмотря на привлечённые силы, пламя успело охватить значительную часть объекта.

Российские власти пока не сообщают о причинах и обстоятельствах, приведших к столь масштабному пожару.

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