Коул анонсировал освобождение белорусских политзаключенных17
- 23.08.2026, 4:42
- 8,590
В ближайшее время.
Спецпосланник президента США Джон Коул заявил, что вскоре ожидает освобождения белорусских политзаключенных. Об этом он заявил изданию New York Times.
Джон Коул признался, что к нему обратился российский лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов с просьбой содействовать обмену гражданскими заключенными между Россией и Украиной. Американский политик отметил, что планирует использовать свои связи, чтобы помочь и российским политическим заключенным.
Однако Коул заявил, что прежде он хочет освободить остальных белорусских политических заключенных. Коул заявил, что ожидает скорого крупного обмена.
Между тем Джон Коул сообщил изданию, что с начала американо-белорусских переговоров удалось освободить более 500 политзаключенных.
Напомним, по состоянию на 22 августа в Беларуси признаны политическими заключенными 878 человек.