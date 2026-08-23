закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Коул анонсировал освобождение белорусских политзаключенных

17
  • 23.08.2026, 4:42
  • 8,590
Коул анонсировал освобождение белорусских политзаключенных
ДЖОН КОУЛ
ФОТО: REUTERS

В ближайшее время.

Спецпосланник президента США Джон Коул заявил, что вскоре ожидает освобождения белорусских политзаключенных. Об этом он заявил изданию New York Times.

Джон Коул признался, что к нему обратился российский лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов с просьбой содействовать обмену гражданскими заключенными между Россией и Украиной. Американский политик отметил, что планирует использовать свои связи, чтобы помочь и российским политическим заключенным.

Однако Коул заявил, что прежде он хочет освободить остальных белорусских политических заключенных. Коул заявил, что ожидает скорого крупного обмена.

Между тем Джон Коул сообщил изданию, что с начала американо-белорусских переговоров удалось освободить более 500 политзаключенных.

Напомним, по состоянию на 22 августа в Беларуси признаны политическими заключенными 878 человек.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук