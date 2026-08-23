В ЕС предложили ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний 2 23.08.2026, 1:59

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Авторы инициативы хотят направить полученные от нефтяников средства потребителям.

Шесть стран Евросоюза выступили за введение специального налога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав минфина Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось AFP, передает Le Figaro.

Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

Авторы инициативы предложили вынести этот вопрос на повестку встречи министров финансов ЕС, которая пройдет в сентябре в Дублине. В письме отмечается, что прибыльность нефтяных компаний и маржа от нефтепродуктов выросли сильнее, чем цены на сырую нефть.

Министры предложили обсудить на уровне ЕС механизм налогообложения сверхприбыли с учетом опыта 2022 года, когда после начала конфликта России и Украины в Евросоюзе действовал аналогичный сбор. В Минфине Германии заявили AFP, что доходы, полученные энергетическими компаниями в условиях кризиса, должны возвращаться потребителям.

Ранее несколько из этих стран уже выступали за введение налога на прибыль нефтяных компаний, отмечает издание. Доходы энергетического сектора выросли после начала в феврале войны США и Израиля против Ирана, которая привела к сокращению судоходства через Ормузский пролив. Пока ЕС не сообщал о планах ввести такой сбор.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп раскритиковал нефтяные компании Chevron и ExxonMobil за то, что те «зарабатывают слишком много денег». «Если взять компанию, которая заработала в 12 раз больше, чем годом ранее, то ей следует вернуть часть этих средств людям», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

В марте президент Владимир Путин предложил направить дополнительные доходы нефтегазовых компаний из-за роста котировок на фоне войны на Ближнем Востоке на погашение долгов, назвав это «зрелым решением». «Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками.

После начала военной операции на Украине, повреждения «Северных потоков» и сокращения поставок российского газа в 2022 году Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Цены на газ и электроэнергию выросли до рекордных уровней, ускорив инфляцию и увеличив расходы домохозяйств и бизнеса.

ЕС тогда начал диверсифицировать импорт газа, наращивать закупки СПГ, сокращать энергопотребление и развивать возобновляемую энергетику.

Еврокомиссия, в свою очередь, предложила забирать у энергетических компаний сверхприбыль (ту часть прибыли, которая в 2022 году более чем на 20% превысила их среднюю прибыль за предыдущие три года).

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в июле текущего года назвал медленное снижение зависимости европейской экономики от импортного ископаемого топлива главной ошибкой Европы после кризиса 2022 года. В интервью FT он заявил, что ЕС необходимо ускорить электрификацию экономики.

Бироль также указал на проблемы с электросетями: около 600 ГВт мощностей возобновляемой энергетики ожидают подключения к сети, что ограничивает дальнейшую электрификацию.

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