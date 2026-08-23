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В ЕС предложили ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

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  • 23.08.2026, 1:59
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В ЕС предложили ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

Авторы инициативы хотят направить полученные от нефтяников средства потребителям.

Шесть стран Евросоюза выступили за введение специального налога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав минфина Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось AFP, передает Le Figaro.

Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

Авторы инициативы предложили вынести этот вопрос на повестку встречи министров финансов ЕС, которая пройдет в сентябре в Дублине. В письме отмечается, что прибыльность нефтяных компаний и маржа от нефтепродуктов выросли сильнее, чем цены на сырую нефть.

Министры предложили обсудить на уровне ЕС механизм налогообложения сверхприбыли с учетом опыта 2022 года, когда после начала конфликта России и Украины в Евросоюзе действовал аналогичный сбор. В Минфине Германии заявили AFP, что доходы, полученные энергетическими компаниями в условиях кризиса, должны возвращаться потребителям.

Ранее несколько из этих стран уже выступали за введение налога на прибыль нефтяных компаний, отмечает издание. Доходы энергетического сектора выросли после начала в феврале войны США и Израиля против Ирана, которая привела к сокращению судоходства через Ормузский пролив. Пока ЕС не сообщал о планах ввести такой сбор.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп раскритиковал нефтяные компании Chevron и ExxonMobil за то, что те «зарабатывают слишком много денег». «Если взять компанию, которая заработала в 12 раз больше, чем годом ранее, то ей следует вернуть часть этих средств людям», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

В марте президент Владимир Путин предложил направить дополнительные доходы нефтегазовых компаний из-за роста котировок на фоне войны на Ближнем Востоке на погашение долгов, назвав это «зрелым решением». «Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками.

После начала военной операции на Украине, повреждения «Северных потоков» и сокращения поставок российского газа в 2022 году Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Цены на газ и электроэнергию выросли до рекордных уровней, ускорив инфляцию и увеличив расходы домохозяйств и бизнеса.

ЕС тогда начал диверсифицировать импорт газа, наращивать закупки СПГ, сокращать энергопотребление и развивать возобновляемую энергетику.

Еврокомиссия, в свою очередь, предложила забирать у энергетических компаний сверхприбыль (ту часть прибыли, которая в 2022 году более чем на 20% превысила их среднюю прибыль за предыдущие три года).

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в июле текущего года назвал медленное снижение зависимости европейской экономики от импортного ископаемого топлива главной ошибкой Европы после кризиса 2022 года. В интервью FT он заявил, что ЕС необходимо ускорить электрификацию экономики.

Бироль также указал на проблемы с электросетями: около 600 ГВт мощностей возобновляемой энергетики ожидают подключения к сети, что ограничивает дальнейшую электрификацию.

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