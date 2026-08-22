Жозе Моуринью устроил необычную проверку игрокам «Реала»
- 22.08.2026, 21:53
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Сегодня королевский клуб сыграет с «Эспаньолом».
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью решил проверить своих футболистов перед матчем с «Эспаньолом».
На пресс-конференции у Моуринью спросили о стартовом составе на предстоящую игру, на что тот ответил: «Мои игроки знают состав. Посмотрим, у кого из журналистов лучшие связи».
Испанское издание Marca так комментирует это: «Когда Жозе Моуринью это сказал, это было намеренно, просчитанный ход. Тренер хотел проверить своих игроков, чтобы увидеть, не просочится ли состав в прессу».
Матч «Эспаньол» — «Реал» в первом туре испанской Ла Лиги состоится сегодня в 22:30 по минскому времени.