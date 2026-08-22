Стали известны подробности первого удара Украины по Ozon в России 17 22.08.2026, 21:15

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Более 500 сотрудников были эвакуированы.

В результате атаки украинских беспилотников 22 августа на логистический центр маркетплейса Ozon в Самарской области России на объекте вспыхнул пожар, а более 500 сотрудников были эвакуированы. Об этом сообщает издание «Диалог» со ссылкой на мониторинг соцсетей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что ночная атака украинских БпЛА повредила логистический комплекс Ozon в Чапаевске. Также он сообщил о повреждении некоего промышленного предприятия, не раскрыв подробностей.

Сама компания Ozon признала факт удара по своему логистическому центру в регионе, уточнив, что дроны спровоцировали возгорание. Из здания эвакуировали свыше 500 работников, а деятельность склада приостановлена на неопределённый срок. Масштаб причинённого ущерба пока устанавливается. При этом в Ozon заявляют, что вся логистическая сеть компании якобы функционирует в штатном режиме: маршруты, ранее задействовавшие пострадавший склад, отменены и перенаправлены на другие объекты.

Это первый случай, когда Силы обороны Украины нанесли удар именно по инфраструктуре Ozon. Ранее, начиная с 18 июля, ВСУ систематически атаковали склады другого крупного маркетплейса — Wildberries, значительная часть которых была уничтожена. Обе компании, по данным украинской стороны, участвуют в снабжении российской армии и поддерживают военно-промышленный комплекс РФ, что делает их объекты законными целями для украинских вооружённых сил.

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