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Украинские партизаны заявили, что РФ готовится к мобилизации

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  • 22.08.2026, 14:17
  • 3,878
Украинские партизаны заявили, что РФ готовится к мобилизации

Зафиксирована активность на полигонах.

Сразу в нескольких регионах России-агрессора на военных полигонах фиксируется активность, которую связывают с возможной подготовкой к новой волне мобилизации. Туда начали выезжать специальные комиссии, проверяющие, насколько объекты готовы к одновременному размещению значительного числа людей. Об этом 22 августа в Telegram сообщило партизанское движение «Атеш», ссылаясь на собственных агентов среди военнослужащих и сотрудников региональных органов власти РФ.

В частности, подобные проверки были зафиксированы на полигоне Кадамовский в Ростовской области, а также на Алабинском полигоне в Московской области.

Российские власти пока официально отрицают планы каких-либо призывных мероприятий, однако данных о подготовке к масштабной мобилизации становится всё больше — по имеющейся информации, она может стартовать сразу после сентябрьских выборов.

При этом, как отмечают активисты, Кремль уже сейчас формирует правовую основу для принудительного воздействия на граждан и бизнес. Так, в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий штрафы до 1 млн рублей либо приостановку деятельности предприятий сроком на 90 суток за неисполнение решений оперативных штабов.

«Под предлогом нужд армии предприятия фактически принуждают без огласки передавать технику, изымают производственные мощности и массово отправляют сотрудников на фронт под угрозой полного банкротства», — говорится в заявлении движения «Атеш».

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