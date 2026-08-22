Украинские партизаны заявили, что РФ готовится к мобилизации

Украинские партизаны заявили, что РФ готовится к мобилизации2
- 22.08.2026, 14:17
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Зафиксирована активность на полигонах.
Сразу в нескольких регионах России-агрессора на военных полигонах фиксируется активность, которую связывают с возможной подготовкой к новой волне мобилизации. Туда начали выезжать специальные комиссии, проверяющие, насколько объекты готовы к одновременному размещению значительного числа людей. Об этом 22 августа в Telegram сообщило партизанское движение «Атеш», ссылаясь на собственных агентов среди военнослужащих и сотрудников региональных органов власти РФ.
В частности, подобные проверки были зафиксированы на полигоне Кадамовский в Ростовской области, а также на Алабинском полигоне в Московской области.
Российские власти пока официально отрицают планы каких-либо призывных мероприятий, однако данных о подготовке к масштабной мобилизации становится всё больше — по имеющейся информации, она может стартовать сразу после сентябрьских выборов.
При этом, как отмечают активисты, Кремль уже сейчас формирует правовую основу для принудительного воздействия на граждан и бизнес. Так, в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий штрафы до 1 млн рублей либо приостановку деятельности предприятий сроком на 90 суток за неисполнение решений оперативных штабов.
«Под предлогом нужд армии предприятия фактически принуждают без огласки передавать технику, изымают производственные мощности и массово отправляют сотрудников на фронт под угрозой полного банкротства», — говорится в заявлении движения «Атеш».