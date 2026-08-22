В Лидском замке стали проводить необычные экскурсии

В Лидском замке стали проводить необычные экскурсии1
- 22.08.2026, 14:29
- 1,598
Гостям предлагают встретить рассвет.
Ночные экскурсии, а тем более дневные, хорошо знакомы многим туристам. В Лиде решили опробовать новый вариант, и он оказался довольно успешным. Гостям предлагают встретить рассвет в замке и окунуться в атмосферу Средневековья с робкими утренними лучами солнца.
Именно такой формат у новой интерактивной экскурсии «С первыми петухами», которую запустили в Лидском историко-художественном музее, пишет tochka.by.
Программа занимает полтора часа. За это время гостей ознакомят с историей крепости, её легендами и личностями, чьи имена с ней связаны.
Новый формат включает прогулку по замку князя Гедимина и его башням в рассветные часы, а также интерактивное представление «Свадьба князя Ягайло и Софьи Гольшанской».
Кроме того, для гостей проведут мастер-классы по средневековым играм и танцам.
«Изюминка такой экскурсии в том, что гости видят, как просыпается замок и как над ним встаёт солнце», — рассказала заведующая филиалом «Лидский замок» Лидского историко-художественного музея Анна Некрашевич.
Сотрудники этого учреждения стали первыми, кто решился проводить программы на рассвете.
Помимо погружения в атмосферу Средневековья, во время такой ранней прогулки по галерее замка посетители могут увидеть и современные красоты одного из старейших городов Беларуси.
Особой популярностью экскурсия «С первыми петухами» пользуется у иностранных туристов, отметили в телеэфире. Но и белорусам, даже тем, кто уже бывал в Лидском замке, тоже интересно попробовать новый формат.