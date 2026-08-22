В Лидском замке стали проводить необычные экскурсии 1 22.08.2026, 14:29

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Гостям предлагают встретить рассвет.

Ночные экскурсии, а тем более дневные, хорошо знакомы многим туристам. В Лиде решили опробовать новый вариант, и он оказался довольно успешным. Гостям предлагают встретить рассвет в замке и окунуться в атмосферу Средневековья с робкими утренними лучами солнца.

Именно такой формат у новой интерактивной экскурсии «С первыми петухами», которую запустили в Лидском историко-художественном музее, пишет tochka.by.

Программа занимает полтора часа. За это время гостей ознакомят с историей крепости, её легендами и личностями, чьи имена с ней связаны.

Новый формат включает прогулку по замку князя Гедимина и его башням в рассветные часы, а также интерактивное представление «Свадьба князя Ягайло и Софьи Гольшанской».

Кроме того, для гостей проведут мастер-классы по средневековым играм и танцам.

«Изюминка такой экскурсии в том, что гости видят, как просыпается замок и как над ним встаёт солнце», — рассказала заведующая филиалом «Лидский замок» Лидского историко-художественного музея Анна Некрашевич.

Сотрудники этого учреждения стали первыми, кто решился проводить программы на рассвете.

Помимо погружения в атмосферу Средневековья, во время такой ранней прогулки по галерее замка посетители могут увидеть и современные красоты одного из старейших городов Беларуси.

Особой популярностью экскурсия «С первыми петухами» пользуется у иностранных туристов, отметили в телеэфире. Но и белорусам, даже тем, кто уже бывал в Лидском замке, тоже интересно попробовать новый формат.

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