Дрон-ракета «Бандероль» рухнул в Беларуси 9 22.08.2026, 14:58

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Его не удалось сбить.

Российская дрон-ракета «Бандероль» во время недавнего удара по Украине залетел примерно на 120 км вглубь территории Беларуси. Об этом 22 августа сообщает украинский проект Monitor. По их данным, общая продолжительность полёта ракеты составила около 306 км.

Для перехвата цели белорусские военные поднимали в воздух истребители Су-30, однако уничтожить её не удалось.

В итоге дрон-ракета, предположительно из-за выработки топлива, упал в поле. Информации о пострадавших или разрушениях в Беларуси не поступало. Официальные белорусские власти пока публично не прокомментировали этот инцидент. Украинские OSINT-аналитики указывают, что место падения находится в районе деревни Лучицы Петриковского района.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Беларусь залетели 12 российских дронов-ракет «Бандероль».

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