В РФ призвали доносить на людей с акцентом 9 22.08.2026, 14:51

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С такой инициативой выступил губернатор Орловской области.

Глава Орловской области РФ Андрей Клычков опубликовал перечень того, на что следует обращать внимание жителям региона. Список открывают «подозрительные лица, слабо ориентирующиеся на местности, имеющие речевой акцент».

Также чиновник перечислил подозрительные предметы, среди которых беспилотные летательные аппараты, тайники с имуществом, закамуфлированные средства видеонаблюдения и радиосвязи, а также места стоянок с остатками пищи и упаковки иностранного производства.

Губернатор напомнил об опасности диверсий и предложил немедленно сообщать о своих подозрениях в ФСБ и МВД.

Орловская область регулярно фигурирует в сводках Минобороны о перехваченных беспилотниках. Удар по Орлу в середине прошедшего июня привёл к гибели одного и ранениям девяти человек.

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