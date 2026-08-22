Министр армии США готовится уйти в отставку

Министр армии США готовится уйти в отставку2
- 22.08.2026, 13:35
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Он принимал участие в переговорах о мире в Украине.
Министр армии США Дэн Дрисколл планирует покинуть свой пост до конца года — причиной называют обострившийся конфликт с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом 21 августа со ссылкой на собственные источники сообщила The Wall Street Journal.
Собеседники издания уточняют, что отставка Дрисколла может произойти и раньше намеченного срока.
По данным WSJ, этим летом Дрисколл вместе с семьёй освободил просторную резиденцию, которая по статусу положена министру армии. Речь идёт о доме на военной базе Джойнт-Бейс Майер-Хендерсон-Холл неподалёку от Арлингтонского кладбища — там же проживают и другие высокопоставленные сотрудники оборонного ведомства.
Как пишет издание, семья чиновника перебралась в Северную Каролину, а сам Дрисколл остался жить в небольшой квартире на территории базы.
Дрисколл, которого связывает давняя дружба с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, по данным WSJ, оказался в немилости у Хегсета ещё в первые дни новой администрации Дональда Трампа — после того как предложил организовать поездку Вэнса и Трампа к военным для обсуждения реформы армии.
За полтора года на посту секретаря армии Дрисколл выстроил прочное рабочее партнёрство с генералом Рэнди Джорджем, которого Хегсет в апреле без объяснений отстранил от должности начальника штаба армии.
Издание отмечает, что вдвоём Дрисколл и Джордж активно продвигали внедрение новых технологий в армии, считая их ключом к ведению войн будущего. Вместе с генералом Крисом Донахью, ранее возглавлявшим американские сухопутные силы в Европе, они также побывали в Украине, где обсуждали с президентом Владимиром Зеленским перспективы мирных переговоров.
Дрисколл неоднократно призывал американских военных учиться у украинской армии — прежде всего в вопросах применения коммерческих технологий непосредственно на поле боя. За время его руководства частный бизнес взял на себя обязательства вложить свыше $25 млрд в создание дата-центров, предприятий по переработке критически важных минералов, а также в модернизацию столовых на армейских базах по всей стране.