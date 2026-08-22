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ВСУ уничтожили российский Су-24М и четыре единицы аэродромной техники

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  • 22.08.2026, 13:13
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ВСУ уничтожили российский Су-24М и четыре единицы аэродромной техники

Успешный удар по аэродрому в Саках.

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму. В результате атаки уничтожен фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Он назвал поражение аэродрома «Саки» одним из подтвержденных результатов предыдущих дальнобойных ударов.

В результате атаки на военном аэродроме был уничтожен самолет Су-24М и еще четыре единицы аэродромной техники. Аэродром «Саки» является важным военным объектом России в оккупированном Крыму. Его используют для обеспечения деятельности российской военной авиации.

Кроме того, за сутки украинские подразделения также нанесли удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России. Объект расположен примерно в 1000 километрах от линии фронта.

Также был поражен логистический хаб в Самарском регионе, а в Брянской области уничтожены ретрансляторы, которые использовались для управления российскими беспилотниками и их наведения на украинские населенные пункты.

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