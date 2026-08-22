В белорусской высшей лиге впервые футбольный матч судила полностью женская бригада 3 22.08.2026, 12:55

1,910

Историческое событие.

Вчерашний матч 19‑го тура Высшей лиги между «Минском» и «Витебском» вошёл в историю белорусского футбола. Впервые встречу чемпионата страны среди мужских команд обслуживала полностью женская судейская бригада, пишет onliner.by.

Главным арбитром матча стала уроженка Молодечно Ольга Блоцкая. Ей помогали минчанка Анастасия Данченко и Алеся Гутник из Бреста. Обязанности четвертого арбитра исполняла Валентина Соколович из Жодино.

Ольга Блоцкая во время матча между «Арсеналом» и «Белшиной» в апреле 2026-го. Фото: Максим Малиновский

Встреча завершилась победой «Витебска» со счетом 1:0.

Для Блоцкой это был уже четвертый матч в мужской «вышке» — в апреле арбитр стала первой женщиной, которая возглавила судейскую бригаду в элитном футбольном дивизионе Беларуси. Однако во всех предыдущих играх в ее команде работали и мужчины.

Женские бригады под руководством Блоцкой также обслуживали матчи Кубка Беларуси. В 2025 году таких игр было три. Однако и тогда четвертым судьей каждый раз работал мужчина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com