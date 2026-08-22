В белорусской высшей лиге впервые футбольный матч судила полностью женская бригада

В белорусской высшей лиге впервые футбольный матч судила полностью женская бригада3
- 22.08.2026, 12:55
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Историческое событие.
Вчерашний матч 19‑го тура Высшей лиги между «Минском» и «Витебском» вошёл в историю белорусского футбола. Впервые встречу чемпионата страны среди мужских команд обслуживала полностью женская судейская бригада, пишет onliner.by.
Главным арбитром матча стала уроженка Молодечно Ольга Блоцкая. Ей помогали минчанка Анастасия Данченко и Алеся Гутник из Бреста. Обязанности четвертого арбитра исполняла Валентина Соколович из Жодино.
Встреча завершилась победой «Витебска» со счетом 1:0.
Для Блоцкой это был уже четвертый матч в мужской «вышке» — в апреле арбитр стала первой женщиной, которая возглавила судейскую бригаду в элитном футбольном дивизионе Беларуси. Однако во всех предыдущих играх в ее команде работали и мужчины.
Женские бригады под руководством Блоцкой также обслуживали матчи Кубка Беларуси. В 2025 году таких игр было три. Однако и тогда четвертым судьей каждый раз работал мужчина.