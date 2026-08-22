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Axios: Около 40 танкеров смогли пройти Ормузский пролив за день

  • 22.08.2026, 23:12
  • 3,204
Axios: Около 40 танкеров смогли пройти Ормузский пролив за день

Было вывезено около 16 миллионов баррелей нефти.

Около 40 танкеров прошли через южный коридор Ормузского пролива в обоих направлениях в пятницу, 21 августа, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на трех американских чиновников.

«В пятницу вечером через южный канал из пролива было вывезено около 16 миллионов баррелей нефти», — написал он в X.

Ранее иранское государственное агентство IRNA сообщило, что Тегеран предоставил разрешение нескольким иракским нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив. Это произошло после неоднократных просьб Багдада по различным каналам.

19 августа Axios и The New York Times сообщили, что США втайне создали судоходный коридор в Ормузском проливе. К тому моменту пролив прошли 15–20 танкеров. Это позволило вывозить из Персидского залива примерно 10 млн барр. нефти каждый день — около половины от довоенного объема, сообщил собеседник Axios.

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