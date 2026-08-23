Импорт не спасет 4 Михаил Гончар

23.08.2026, 5:59

4,454

Почему топливный кризис в России будет только усугубляться.

Нынешний топливный кризис в России не стоит делить на отдельные этапы. Это очень условно. Кремлю удалось частично смягчить ситуацию, но о стабилизации рынка речи не идёт.

Сделать это удалось прежде всего за счёт импорта топлива из Беларуси. Кроме того, были приняты правительственные решения о возвращении к стандартам бензина, которые были отменены ещё в 2013 году, то есть к снижению требований к содержанию вредных веществ и фактическому возврату к стандартам Евро-3 и даже Евро-2, что позволяет использовать некондиционный бензин.

То есть формально может быть указано, что это 92-й или 95-й бензин, но на практике таковым он не является. Это просто бензин, и всё. Автомобили на нём могут ездить, но недолго. Особенно это касается более-менее современных машин, оснащённых электроникой, которая контролирует, что именно заливается в бак.

Поскольку значительная часть россиян пользуется автомобилями российского производства или старыми машинами, они это топливо воспринимают — по крайней мере, пока двигатель не заглохнет.

Поэтому в определённой степени ситуацию удалось смягчить. Был и третий фактор. В конце июля — начале августа после ремонта заработал ряд установок по переработке нефти на нефтеперерабатывающих заводах, которые ранее были повреждены Силами обороны Украины. Но после этого началась новая волна ударов со стороны Украины. Соответственно, часть того, что уже было отремонтировано, вновь вышла из строя в результате повреждений. Яркий пример — Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ЯНОС).

В результате ситуация на российском топливном рынке вновь ухудшилась. Особенно это касается снабжения Москвы и Московской области, где сосредоточена примерно шестая часть населения России.

Были также надежды на поставки бензина из Индии. Первый танкер с бензином прибыл более недели назад, но его до сих пор не разгрузили. Оказалось, что цена этого бензина, так сказать, неподъёмная для оптовиков, и никто не хочет его брать. То есть бензин вроде бы есть, но воспользоваться им не могут.

При этом ситуация со стоимостью импортного топлива сильно различается в зависимости от страны поставки. В случае с Беларусью логистика проста: Беларусь и Россия находятся рядом. К тому же действует давальческая схема: из России поступает нефть, её перерабатывают, а обратно в Россию отправляются бензин, дизель и реактивное топливо.

Там действуют специальные цены. Логика Кремля проста: Беларусь получает российскую сырую нефть не по мировой, а по специальной цене, поэтому и нефтепродукты поставляются по специальной цене.

С Индией ситуация совсем иная. Хотя нефтеперерабатывающий завод в Вадинаре наполовину принадлежит «Роснефти», а ещё один пакет принадлежит компании, за которой стоят россияне, географию это не меняет. Где Индия, а где Россия? Логистическая цепочка очень длинная.

Требуется перевалка на танкер, затем с танкера — на берег. К тому же речь идёт о Мурманске. Это не Чёрное море и не Балтика. А из Мурманска топливо ещё нужно доставить, например, хотя бы в Петербург.

К этому добавляются все таможенные процедуры при экспорте топлива из Индии и соответствующие расходы, в частности экспортная пошлина. В конечном итоге оптовая стоимость такого бензина в России примерно в полтора раза превышает цену, по которой топливо предлагается на Санкт-Петербургской топливной бирже.

Поэтому импорт из Индии сталкивается именно с такой проблемой. Были также небольшие поставки из других направлений. Можно говорить и о потенциальных поставках из Китая. Для Дальнего Востока это, возможно, было бы удобно. Но основные потребители топлива находятся в европейской части России. А доставлять туда топливо из Китая будет как минимум так же дорого, а возможно, даже дороже, чем из Индии.

Поэтому за счёт импортного топлива Россия не способна полностью покрыть дефицит, возникающий внутри страны. Более того, этот дефицит усугубляется в результате последующих ударов Сил обороны Украины, которые ухудшают положение российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Ещё один способ, к которому прибегла Россия в борьбе с дефицитом, — ограничение экспорта топлива. Но этот механизм они начали использовать уже давно.

Если говорить о запрете экспорта реактивного топлива и бензина, то реактивное топливо ограничили ещё в апреле, бензин — в мае. В июле прекратили экспорт дизельного топлива.

А это была, по сути, самая важная статья российского экспорта нефтепродуктов. В лучшие времена Россия даже доминировала на европейском рынке как внешний поставщик дизельного топлива. Однако, несмотря на все эти запреты, решить топливный кризис не удалось. Более того, после введения ограничений он продолжил усугубляться.

Михаил Гончар, «Главред»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com