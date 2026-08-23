«Эта история показательна для Лукашенко» 7 23.08.2026, 9:48

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Диктатор играет в молчанку.

Почему режим Лукашенко, несмотря на угрозу для людей, скрывает информацию о пролетах и падениях беспилотников над Беларусью? Такой вопрос сайт Charter97.org задал политологу, кандидату философских наук Максиму Плешко:

— Потому что признать масштаб проблемы — значит признать гораздо большее. Лукашенко хочет одновременно оставаться союзником Москвы и убеждать белорусов, что война их непосредственно не касается.

Российские дроны над белорусскими городами делают эту конструкцию все менее убедительной. Поэтому режим выбирает информационное молчание: нет официального признания — нет и политической ответственности. История с Жлобином показательна. Люди слышат взрыв возле крупного промышленного объекта, видят последствия, обсуждают произошедшее, а официальной информации нет.

Это не просто цензура. Это попытка скрыть реальную цену союза Лукашенко с Кремлем. Чем больше Беларусь используется Россией как пространство для ведения войны, тем меньше у Лукашенко остается собственной субъектности. Если с территории страны обеспечиваются российские военные операции, аргумент «Беларусь тут ни при чем» перестает работать.

Лукашенко пытается сделать вид, что Беларусь находится вне войны. Но российская военная инфраструктура постепенно делает Беларусь частью этой войны — хочет он этого или нет.

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