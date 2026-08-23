закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский заочно ответил Федорову

7
  • 23.08.2026, 13:15
  • 8,350
Зеленский заочно ответил Федорову
Владимир Зеленский и Михаил Федоров
Фото: Reuters

Президент Украины предупредил о «цунами для государства».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что провести выборы в стране во время активных боевых действий невозможно.

Во время общения с журналистами он заявил, что если партнеры предоставят все гарантии безопасного голосования, тогда выборы в Украине можно провести, пишет New Voice.

«Я считаю, что если мы хотим развалить страну, то в условиях такой войны можем двигаться в направлении выборов. Нас уже подталкивали к выборам в условиях такой войны со всех сторон. Где-то год назад была такая волна. Моя позиция была четкой — если партнеры предложат нам конкретные условия, при которых можно безопасно, легитимно и демократично провести выборы в Украине — с участием военных, на прифронтовых территориях, за рубежом, куда уехали миллионы наших граждан, спасаясь от войны, безопасно — то есть без ударов и обстрелов, — то давайте это обсуждать. Но конкретных предложений так никто и не предоставил», — заявил он.

Зеленский также добавил, что провести выборы невозможно, пока российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на варианты прекращения огня.

Президент также отметил, что сперва необходимо завершить войну, а уже потом проводить выборы.

«Я считаю, что в условиях такой войны выборы в целом — это большие риски. Выборы прямо сейчас — это цунами для государства, которое расколет Украину. Поэтому моя стратегия — довести страну до окончания войны и сохранить независимое и суверенное государство. И я её выполняю», — подытожил он.

Отметим, вечером 18 августа экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров обнародовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором заявил о необходимости проведения выборов в cтране.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук