Зеленский заочно ответил Федорову

Зеленский заочно ответил Федорову7
- 23.08.2026, 13:15
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Президент Украины предупредил о «цунами для государства».
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что провести выборы в стране во время активных боевых действий невозможно.
Во время общения с журналистами он заявил, что если партнеры предоставят все гарантии безопасного голосования, тогда выборы в Украине можно провести, пишет New Voice.
«Я считаю, что если мы хотим развалить страну, то в условиях такой войны можем двигаться в направлении выборов. Нас уже подталкивали к выборам в условиях такой войны со всех сторон. Где-то год назад была такая волна. Моя позиция была четкой — если партнеры предложат нам конкретные условия, при которых можно безопасно, легитимно и демократично провести выборы в Украине — с участием военных, на прифронтовых территориях, за рубежом, куда уехали миллионы наших граждан, спасаясь от войны, безопасно — то есть без ударов и обстрелов, — то давайте это обсуждать. Но конкретных предложений так никто и не предоставил», — заявил он.
Зеленский также добавил, что провести выборы невозможно, пока российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на варианты прекращения огня.
Президент также отметил, что сперва необходимо завершить войну, а уже потом проводить выборы.
«Я считаю, что в условиях такой войны выборы в целом — это большие риски. Выборы прямо сейчас — это цунами для государства, которое расколет Украину. Поэтому моя стратегия — довести страну до окончания войны и сохранить независимое и суверенное государство. И я её выполняю», — подытожил он.
Отметим, вечером 18 августа экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров обнародовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором заявил о необходимости проведения выборов в cтране.