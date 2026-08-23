«Почему пожилой человек шесть часов ждет врача?» 25 23.08.2026, 18:53

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Белоруска рассказала, что происходит в Борисовской ЦРБ.

Пользовательница Threads Яна рассказала, как ее 71-летний дедушка несколько часов провел в приемном покое Борисовской ЦРБ без медицинской помощи — с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт. В тот же день он умер.

В публикации белоруска пишет, что бригада «скорой» доставила дедушку в приемный покой больницы борисовской больницы № около 9 утра. У мужчины онемела рука и была одышка.

Дежурный врач осмотрел пациента ориентировочно между 11.00 и 12.00, отправил его на рентген и поставил капельницу. После этого, по словам Яны, медицинская помощь мужчине не оказывалась вплоть до вечера.

«Это подтвердил еще тогда говорящий дедушка. Далее были просьбы вызвать дежурного врача, на которые был ответ «ждите», — пишет она.

Как рассказывает Яна, около 18.20, после многочисленных обращений, к пациенту наконец подошел врач. Но к этому моменту состояние дедушки уже резко ухудшилось.

«В 18.40 у него началась пена изо рта. Только тогда его забрала реанимация», — говорится в публикации. В тот же день мужчина умер.

«6 часов без помощи! Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта/инфаркта 6 часов лежит без врача?! Требую проверки!» — написала она.

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