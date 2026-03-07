«Эпическая ярость»: почему самолеты Ирана не оказали сопротивления истребителям США и Израиля 7.03.2026, 14:41

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С 1979 года иранские ВВС почти не обновляли свой флот.

Воздушные силы Ирана остаются устаревшими и не смогли оказать эффективное сопротивление США и Израилю во время операции «Эпическая ярость», пишет The National Interest.

С 1979 года иранские ВВС почти не обновляли свой флот, оставаясь зависимыми от 50-летних американских самолетов и ограниченного количества советских истребителей. В первые дни кампании американские и израильские войска быстро получили преимущество в воздухе, в то время как большинство иранских самолетов оставалось на земле, избегая потерь.

Среди ключевых иранских самолетов – F-14 Tomcat, модернизированные до стандарта F-14AM, F-4 Phantom II, F-5 Tiger II и несколько советских МиГ-29 и Су-24. Несмотря на модернизацию и изобретательность иранских техников, их авиация значительно отстает от современных истребителей пятого поколения США, таких как F-35 и F-22.

Операция показала, что даже некогда самые мощные на Ближнем Востоке ВВС Ирана сегодня не способны обеспечить воздушное превосходство и эффективную защиту собственного воздушного пространства.

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