Белорусские футболисты сыграют с сирийцами
- 30.04.2026, 0:59
Матч состоится в Минске.
Определился первый соперник футбольной сборной Беларуси в летнем международном перерыве. Об этом сообщили в Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).
5 июня подопечные Виктора Ганчаренко сыграют на поле Национального футбольного стадиона в Минске с командой Сирии.
Это будет вторая в истории товарищеская встреча белорусских и сирийских футболистов. В первой игре, которая состоялась в ноябре 2022 года в Дубае, белорусы одержали победу со счётом 1:0. Сейчас сборная Беларуси занимает 97‑е место в рейтинге ФИФА, а команда Сирии находится на 84‑й позиции.
Первые контрольные матчи нового сезона белорусская команда под руководством Ганчаренко провела успешно. Сначала в Никосии белорусы обыграли сборную Кипра — 1:0, а затем в Ереване победили команду Армении — 2:1.
Осенью сборной Беларуси предстоит сыграть в очередном сезоне Лиги наций УЕФА. В группе С1 их соперниками будут сборные Финляндии, Сан-Марино и Албании.