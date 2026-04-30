Трамп: Войны в Иране и Украине могут завершиться в одни сроки 30.04.2026, 1:31

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США также рассказал, какой совет дал Путину.

Президент США Дональд Трамп предположил, что военные действия в Иране и в Украине могут завершиться в одни сроки. При этом он сказал, что не знает, какой из конфликтов завершится раньше.

Дональд Трамп сообщил, что диктатор РФ Владимир Путин предложил помочь с решением конфликта США и Ирана. «Я ответил, что предпочел бы, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной. Для меня это было бы важнее, потому что мы собираемся этого достичь», — сказал американский президент на брифинге в Белом доме.

По словам американского президента, Владимир Путин «тоже не хочет видеть у Ирана ядерное оружие». Дональд Трамп добавил, что сделки с Тегераном «не будет, если они не согласятся отказаться от ядерного оружия».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com