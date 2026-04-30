закрыть
30 апреля 2026, четверг, 2:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Индии мужчина принес в банк останки сестры, чтобы доказать ее смерть

  • 30.04.2026, 2:00
В Индии мужчина принес в банк останки сестры, чтобы доказать ее смерть
Фото: BBC

В банке потребовали подтверждение смерти женщины, чтобы мужчина мог получить доступ к ее сбережениям.

Мужчина из Восточной Индии заявил, что его заставили принести останки своей сестры в банк, чтобы доказать ее смерть и получить возможность снять ее сбережения. Об этом 29 апреля сообщила BBC, ссылаясь на местные СМИ.

Видео из штата Одиша, на котором 52-летний Джиту Мунда несет останки сестры в банк, было опубликовано в соцсетях. Мунда заявил журналистам, что действовал в отчаянии после неоднократных попыток получить доступ к деньгам (речь идет об эквиваленте $200), не имея возможности предоставить официальное подтверждение смерти.

Полиция подтвердила, что мужчина эксгумировал останки женщины, которая умерла в начале года, чтобы принести их в банк.

В то же время в банке возразили, что просили об этом, заявив, что от Мунду требовали лишь документы, необходимые по закону, чтобы доказать, что его сестра умерла (мужчина утверждал, что в банке требовали ее «физического присутствия»).

В банке предположили, что причиной инцидента стало недостаточное знание процедур мужчиной, а также тот факт, что деньги к тому времени уже были переданы законным наследникам. Мунду, в свою очередь, утверждает, что менеджер отказался его слушать и «продолжал просить доказательства». «Я принес скелет, чтобы показать, что она умерла», – сказал он BBC Hindi.

После общественного резонанса министр доходов Одиши Суреш Пуджари заявил, что власти расследуют инцидент и руководитель отделения понесет наказание, если его вина будет доказана.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

