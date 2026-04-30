Германия передаст свою электростанцию Украине
- 30.04.2026, 3:03
Электростанция раньше нагревала природный газ, поступающий из России.
Немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию, ее передадут Украине. Об этом сообщает газета (Nordkurier https://www.nordkurier.de/).
Речь идет о станции в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе.
«Электростанцию, которая раньше нагревала природный газ, поступающий из России по газопроводу «Северный поток», планируется передать Украине», — говорится в материале.
До этого сообщалось, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год.