Германия передаст свою электростанцию Украине 30.04.2026, 3:03

Иллюстрационное фото

Электростанция раньше нагревала природный газ, поступающий из России.

Немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию, ее передадут Украине. Об этом сообщает газета (Nordkurier https://www.nordkurier.de/).

Речь идет о станции в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе.

«Электростанцию, которая раньше нагревала природный газ, поступающий из России по газопроводу «Северный поток», планируется передать Украине», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com