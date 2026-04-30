30 апреля 2026, четверг, 3:18
Германия передаст свою электростанцию Украине

  • 30.04.2026, 3:03
Германия передаст свою электростанцию Украине
Иллюстрационное фото

Электростанция раньше нагревала природный газ, поступающий из России.

Немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию, ее передадут Украине. Об этом сообщает газета (Nordkurier https://www.nordkurier.de/).

Речь идет о станции в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе.

«Электростанцию, которая раньше нагревала природный газ, поступающий из России по газопроводу «Северный поток», планируется передать Украине», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год.

