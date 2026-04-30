30 апреля 2026, четверг, 4:34
Трамп прокомментировал решение ОАЭ выйти из ОПЕК

  • 30.04.2026, 4:32
Фото: Reuters

Президент США назвал это решение прекрасным.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами поддержал решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК, подчеркнув, что считает его прекрасным.

«Это прекрасно. У них в ОПЕК есть проблемы», — сказал глава Белого дома.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно».

