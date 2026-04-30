Трамп прокомментировал решение ОАЭ выйти из ОПЕК
- 30.04.2026, 4:32
Президент США назвал это решение прекрасным.
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами поддержал решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК, подчеркнув, что считает его прекрасным.
«Это прекрасно. У них в ОПЕК есть проблемы», — сказал глава Белого дома.
ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно».