Трамп прокомментировал решение ОАЭ выйти из ОПЕК 30.04.2026, 4:32

Президент США назвал это решение прекрасным.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами поддержал решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК, подчеркнув, что считает его прекрасным.

«Это прекрасно. У них в ОПЕК есть проблемы», — сказал глава Белого дома.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно».

