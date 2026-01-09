Лукашенко чувствует себя ничтожным 5 9.01.2026, 15:38

4,454

Даже чай диктатор пьет с опаской.

Политический аналитик информационного агентства «Позірк» Александр Класковский в комментарии «Филину» — о страхах Лукашенко и судьбах диктаторов.

— То, что происходит в Венесуэле и Иране, в первую очередь, отражается на психологическом состоянии Лукашенко, — размышляет Александр Класковский, отвечая на вопрос «Филина». — Прямой угрозы для него вроде бы нет, но, если проанализировать его высказывания по поводу коллег-диктаторов, которые плохо кончили, то понимаешь, что у него присутствует экзистенциальный страх.

По словам правителя, и Милошевич, и Саддам Хусейн, и Каддафи, и Асад — все были хорошие мужики, но с ними поступили по-варварски. Конечно, Лукашенко и на себя это примеряет.

Не случайно он приютил свергнутого кыргызского президента Бакиева. При том, что Лукашенко вообще трудно уличить в эмпатии, но по отношению к собратьям-автократам, как оказалось, он способен ее проявлять.

И венесуэльский посол осенью к нему дважды приезжал. Похоже, Мадуро зондировал почву насчет запасного аэродрома, и, очевидно, Лукашенко был готов его принять.

— А сам он куда побежит, если придется: в Россию?

— По-моему, у него внутреннее убеждение, что надо сражаться до последнего, в руках с автоматом без рожка.

Думаю, в этом смысле события в Иране его тоже будоражат, напоминают события пятилетней давности. Опять же, Трамп поддерживает протестующих. А у Лукашенко есть теория о том, что в 2020 году именно американцы пытались его сбросить, но у них не получилось.

То есть он считает, что и в Иране за протестующими стоят западные империалисты…

— Но мир стал мало предсказуемым, а что будет с моралью Трампа, которой он руководствуется, вообще не известно. Вдруг и Лукашенко подвернется.

— С моей точки зрения, Трампу это не нужно. В Беларуси нет нефти и вообще ничего. К тому же Лукашенко прикрывает ядерный щит России.

Но все равно он проецирует на себя разные ситуации. Накануне в своем выступлении при вручении премий, Лукашенко сначала сказал, что «венесуэльский сценарий в Беларуси не возможен», а потом проговорился, что в прошлом году на Совбезе отрабатывали вариант на случай, если вдруг не станет президента: «Мы как в воду глядели».

Это вполне в стиле правителя: сначала отрицать, а потом признаться, что на самом деле он допускает такой сценарий и думает об этом.

Только скорее Лукашенко представляет себе не американский спецназ, а российский спецназ ГРУ. Разумеется, они с Путиным друг другу не доверяют, просто сейчас обстоятельства их сблизили настолько, что отношения выглядят почти идиллически.

Однако и Путин понимает, что Лукашенко — прожженный плут и может его кинуть, и Лукашенко знает, что Путин — это коварный КГБист, и с ним тоже ухо надо держать востро.

Другое дело, что пока Путину нет смысла убирать Лукашенко, но мало ли как могут сложиться обстоятельства. Угрозу с российской стороны Лукашенко наверняка просчитывает, тем более что понимает, сколько в его окружении, особенно среди силовиков, людей с пророссийскими мозгами, которые в критической ситуации сдадут его как стеклотару.

И о нравах российских спецслужб ему все известно. Они могут просто покупать агентов. А белорусские чиновники, номенклатура, по московским меркам, нищие, их можно купить за три копейки.

Не случайно Лукашенко в этой своей речи заговорил про измену, про предательство в окружении Мадуро, почему и «нам надо быть осторожными».

— Вы не единственный, кто считает, что, если Лукашенко и следует опасаться чего-то подобного, то только со стороны России. И они не всегда даже идут на подкуп, иногда это может быть какая-нибудь «табакерка» или «новичок».

— Безусловно, Лукашенко все знает о том, как они могут травить людей, поэтому, чай, думаю, пьет осторожно. И о судьбе Сталина ему известно, которому, есть версия, специально не оказали помощь, когда тот умирал.

Конечно, Лукашенко все эти мысли терзают. Тем более, что номенклатура в Беларуси не только нищая. Столько лет всем этим людям грозят наручниками.

Они запуганные, они не могут нормально ни за границу выехать, ни капитал положить в западные банки, ни детей отправить учиться. Им неуютно жить за железным занавесом, то есть недовольство внутри все равно зреет.

Вполне понятно, что правление Лукашенко их достало, и, если представится возможность и им предложат на выгодных условиях его сдать, думаю, некоторые согласятся.

— Появляются видео, как в Иране протестующие расправляются с силовиками. И эти кадры поучительны не только для белорусского правителя.

— Думаю, что 2020 год научил обе стороны. Лукашенко понимает и боится, что, если сложатся условия для нового политического взрыва, его противники будут действовать иначе, могут выйти уже без цветочков. И некоторые из них в общем этого уже не скрывают.

Тут еще и Трамп пригрозил. А что, если в Беларуси народ снова подымется, и тот тоже скажет «только тронь»?

Понятно, что в Иране у Трампа свои интересы, в Беларуси таких нет. Но американский президент не любит несговорчивых. А если Лукашенко начнет юлить и, например, не сдержит свое слово насчет освобождения тысячи политзаключенных?

Или он проговорился, что предложил американцам купить бывший гуцериевский калийный актив «Недра Нежин» за 3 млрд долларов, а Трамп ему скажет: «Давай за миллиард», тот упрется — вот уже и конфликт. То есть у него поводов для тревог сейчас достаточно.

— В целом, можно сказать, что год начался плохо для ряда диктаторов. Было ли это чем-то обусловлено?

— Понимаете, с одной стороны, Лукашенко и сам такой хищник. Для него нет морали, когда он душит своих противников. Но в мировом масштабе он мелкий хищник, его агрессия направлена на свой народ.

А тут мы видим, что на арену выходят империалисты — Путин и Трамп. В окружении этих «больших хищников», думаю, Лукашенко чувствует себя «зайчишкой». По этой причине ему, конечно, не уютно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com