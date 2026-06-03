Доллар в Беларуси преодолел новую психологическую отметку 3.06.2026, 12:38

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Американская валюта быстро дорожает.

Похоже, сезон отпусков начинает работать не только на туроператоров, но и на американскую валюту. После нескольких месяцев снижения доллар постепенно возвращает позиции и сегодня вновь преодолел психологическую отметку в 2,8 рубля. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $67 031.

Доллар вырос на 1,39 копейки и стоит 2,8115 рубля.

Евро вырос на 2,61 копейки и стоит 3,2725 рубля.

Сотня российских рублей снизилась на 2,03 копейки и стоит 3,8224 рубля.

Десяток юаней подорожал на 2,97 копейки и стоит 4,1351 рубля.

Во вторник доллар подорожал на 2,78 копейки и стоил 2,7978 рубля, евро подорожал на 3,54 копейки и стоил 3,2464 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 1,36 копейки и стоила 3,8427 рубля, а десяток юаней подорожал на 3,39 копейки и стоил 4,1054 рубля.

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