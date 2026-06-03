Бойцы ВСУ эффектно уничтожили «Буханку» с оккупантами 3 3.06.2026, 12:32

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После удара дрона машина исчезла в гигантском огненном шаре.

Попытки российских захватчиков снабдить свои передовые подразделения боеприпасами на Харьковском направлении заканчиваются колоссальными потерями благодаря эффективной работе украинских десантников. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликована видеозапись успешной охоты на логистический транспорт врага.

На обнародованных кадрах запечатлена атака украинского ударного дрона на автомобиль УАЗ (известный как «Буханка»), который оккупанты доверху загрузили боекомплектом для транспортировки на свои огневые позиции.

Операторы батальона беспилотных систем «Рубака» 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ обнаружили вражескую машину и направили туда дрон-камикадзе. В результате точного попадания и мгновенной детонации загруженного БК российский грузовик взорвался с такой силой, что буквально за секунду полностью исчез в гигантском столбе огня и густого черного дыма.

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