«Витрина» Путина оказалась в дыму

«Витрина» Путина оказалась в дыму1
- Александр Роднянский
- 3.06.2026, 12:56
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Очень интересный экономический форум намечается.
Вчера под постом об обстрелах украинских городов появились и радостные комментарии. То ли российских патриотов, то ли ботов. Я их, понятное дело, забанил. Но сегодня они получили ответ. Не от меня. От ВСУ.
В Петербурге, где празднично открывается экономический форум. Завтра приедет Путин, который должен выступить на форуме 5 июня. Но город сейчас затянут дымом — утром украинские беспилотники ударили по АО «Петербургский нефтяной терминал», одному из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России.
Ударили очень эффективно. Несмотря на бодрые заявления губернатора, в сети гуляют уже десятки видео с прилетами и масштабными пожарами.
ПМЭФ – это главная российская «витрина». Наглядная демонстрация для иностранцев того, что у страны «все идет хорошо», business as usual, никаких проблем нет, да и войны никакой нет.
Нет и «международной изоляции». Для этого в Петербург привозят известных своей сомнительной репутацией иностранцев, готовых за щедрый гонорар восхититься Владимиром Путиным.
В этом году гостями форума станут блогеры Кэндис Оуэнс и Эндрю Тэйт. Оуэнс – известная сторонница самых безумных конспирологических теорий и пещерная антисемитка. Мировую известность ей принесло «сенсационное» утверждение, что Бриджит Макрон, жена президента Франции, на самом деле мужчина. Немногим «хуже» было и ее утверждение, что Израилем управляют демоны.
Эндрю Тейт известен как блогер, многократно публично восхищавшийся Гитлером. Наверное поэтому «борцы с украинским нацизмом» встречали его хлебом-солью и народными танцами под хит «Матушка-земля».
Тейт — кумир западных инцелов, коуч по мужскому доминированию, женоненавистник, насильник, пикапер и сутенер. В Румынии его обвиняют в вербовке женщин для принудительной порносъёмки. В Великобритании – в торговле людьми, изнасилованиях, растлении и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Очень интересный «экономический» форум намечается – конспирологи, насильники, антисемиты послушают речь Путина. На фоне горящих нефтяных терминалов.
Александр Роднянский, Telegram