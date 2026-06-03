«Витрина» Путина оказалась в дыму 1 Александр Роднянский

3.06.2026, 12:56

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Очень интересный экономический форум намечается.

Вчера под постом об обстрелах украинских городов появились и радостные комментарии. То ли российских патриотов, то ли ботов. Я их, понятное дело, забанил. Но сегодня они получили ответ. Не от меня. От ВСУ.

В Петербурге, где празднично открывается экономический форум. Завтра приедет Путин, который должен выступить на форуме 5 июня. Но город сейчас затянут дымом — утром украинские беспилотники ударили по АО «Петербургский нефтяной терминал», одному из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России.

Ударили очень эффективно. Несмотря на бодрые заявления губернатора, в сети гуляют уже десятки видео с прилетами и масштабными пожарами.

ПМЭФ – это главная российская «витрина». Наглядная демонстрация для иностранцев того, что у страны «все идет хорошо», business as usual, никаких проблем нет, да и войны никакой нет.

Нет и «международной изоляции». Для этого в Петербург привозят известных своей сомнительной репутацией иностранцев, готовых за щедрый гонорар восхититься Владимиром Путиным.

В этом году гостями форума станут блогеры Кэндис Оуэнс и Эндрю Тэйт. Оуэнс – известная сторонница самых безумных конспирологических теорий и пещерная антисемитка. Мировую известность ей принесло «сенсационное» утверждение, что Бриджит Макрон, жена президента Франции, на самом деле мужчина. Немногим «хуже» было и ее утверждение, что Израилем управляют демоны.

Эндрю Тейт известен как блогер, многократно публично восхищавшийся Гитлером. Наверное поэтому «борцы с украинским нацизмом» встречали его хлебом-солью и народными танцами под хит «Матушка-земля».

Тейт — кумир западных инцелов, коуч по мужскому доминированию, женоненавистник, насильник, пикапер и сутенер. В Румынии его обвиняют в вербовке женщин для принудительной порносъёмки. В Великобритании – в торговле людьми, изнасилованиях, растлении и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Очень интересный «экономический» форум намечается – конспирологи, насильники, антисемиты послушают речь Путина. На фоне горящих нефтяных терминалов.

Александр Роднянский, Telegram

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