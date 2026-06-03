Кошка Лагерфельда осталась без наследства 2 3.06.2026, 12:51

Фото: Instagram

Легендарный кутюрье называл питомца «своей единственной большой любовью».

Спустя семь лет после смерти легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда его знаменитая кошка «Чупетт» так и не получила обещанное наследство, несмотря на многочисленные сообщения о том, что она может стать одной из самых богатых кошек в мире, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Об этом рассказала Франсуаза Какот — бывшая домработница дизайнера, которой было поручено заботиться о питомице после смерти модельера в 2019 году. По ее словам, ни она, ни «Чупетт» до сих пор не получили никаких средств из наследства.

Фото: Instagram

Сейчас 14-летняя бирманская кошка живет в Париже вместе с Какот и ее семьей. Женщина призналась, что была вынуждена нанять дорогостоящих юристов, чтобы добиться исполнения последней воли Лагерфельда и защитить интересы животного.

После смерти легендарного кутюрье состояние Лагерфельда оценивали более чем в 200 миллионов долларов. СМИ сообщали, что на содержание Чупетт могли выделить около 1,5 миллиона долларов, однако детали завещания остаются неизвестными.

Ситуацию осложняют судебные разбирательства и налоговые споры вокруг наследства. Кроме того, один из истцов оспаривает законность завещания, что может привести к перераспределению имущества между родственниками дизайнера.

«Чупетт» прославилась еще при жизни Лагерфельда. Он называл ее «центром мира» и «своей единственной большой любовью». Сегодня кошка по-прежнему участвует в рекламных проектах и ведет популярный аккаунт в соцсетях, однако вопрос ее наследства остается открытым.

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