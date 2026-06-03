В Борисове произошло массовое отравление детей 1 3.06.2026, 13:13

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Дошкольников доставили в инфекционное отделение больницы.

2 июня в инфекционное отделение Борисовской центральной районной больницы поступило несколько детей дошкольного возраста с нарушениями пищеварения.

Врачи считают их состояние удовлетворительным: за ночь наступила положительная динамика и утром дети чувствовали себя лучше, пишет «Типичный Борисов».

Ситуацию держат на контроле главный санитарный врач области и главный врач больницы. Специалисты уже работают на месте, чтобы установить причину отравления, – сообщил главврач Борисовской ЦРБ Александр Дрозд.

«Инфекционная больница заполнена, мест нет. У всех детей рвота началась в одно время после садика. Болят животы, температуры нет», – сообщают люди в городских чатах.

Жители Борисова в чатах пишут, что дети с одинаковыми симптомами начали поступать в больницы из разных садов.

«Много детей из разных садов едут по скорой помощи, говорят. И у всех рвота», – пишут люди в чатах.

Минздрав ситуацию пока никак не комментировал.

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