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В среду в Беларуси ожидается до +22 °С

  • 21.07.2026, 21:10
В среду в Беларуси ожидается до +22 °С

Пройдут дожди.

Дожди, грозы и до +22 °С прогнозируют синоптики 22 июля в Беларуси

В среду, 22 июля, в Беларуси сохранится дождливая погода. Об этом сообщили в Белгидромете.

22 июля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах опустится слабый туман. Ветер юго-западный, западный, до 9 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит от +8 до +14 °С, максимальная днем — от +16 до +22 °С.

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