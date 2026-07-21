Джонсон: Принятие Украины в НАТО заставило бы Путина завершить войну
- 21.07.2026, 21:16
Запад «совершил ошибку», не определившись с окончательным статусом Украины.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Sky News высказался о продолжении войны в Украине Владимиром Путиным. Фрагмент видео был опубликован 19 июля в Facebook. По словам Джонсона, война продолжается, поскольку глава Кремля чувствует неопределенность Запада, передает «Гордон».
Одним из способов завершить войну, по его мнению, было бы принятие Украины в НАТО.
«Пока Путин считает, что у него есть шанс сохранить неопределенность в отношении Украины, он будет продолжать атаковать. Поэтому один из способов закончить войну – чтобы Вашингтон, Лондон, Париж вновь заявили о том, что ранее было политикой, а именно о том, что Украина должна вступить в НАТО», – сказал Джонсон.
Он добавил, что Запад «совершил ошибку», не определившись с окончательным статусом Украины. Тогда как ее вступление в Альянс могло бы побудить Путина заключить мирное соглашение.
«Сейчас у него [Путина] нет оснований полагать, что мы настроены серьезно, и он будет продолжать давить на Украину, пока не почувствует, что игра окончена и что у Запада есть долгосрочная стратегическая цель – сделать Украину другой страной», – подчеркнул экс-премьер Великобритании.