Джонсон: Принятие Украины в НАТО заставило бы Путина завершить войну 21.07.2026, 21:16

Запад «совершил ошибку», не определившись с окончательным статусом Украины.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Sky News высказался о продолжении войны в Украине Владимиром Путиным. Фрагмент видео был опубликован 19 июля в Facebook. По словам Джонсона, война продолжается, поскольку глава Кремля чувствует неопределенность Запада, передает «Гордон».

Одним из способов завершить войну, по его мнению, было бы принятие Украины в НАТО.

«Пока Путин считает, что у него есть шанс сохранить неопределенность в отношении Украины, он будет продолжать атаковать. Поэтому один из способов закончить войну – чтобы Вашингтон, Лондон, Париж вновь заявили о том, что ранее было политикой, а именно о том, что Украина должна вступить в НАТО», – сказал Джонсон.

Он добавил, что Запад «совершил ошибку», не определившись с окончательным статусом Украины. Тогда как ее вступление в Альянс могло бы побудить Путина заключить мирное соглашение.

«Сейчас у него [Путина] нет оснований полагать, что мы настроены серьезно, и он будет продолжать давить на Украину, пока не почувствует, что игра окончена и что у Запада есть долгосрочная стратегическая цель – сделать Украину другой страной», – подчеркнул экс-премьер Великобритании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com