В центре Гродно появится «Олень святого Губерта»
- 3.06.2026, 13:01
Арт-объект установили на улице Тельмана.
В Гродно появится новая скульптура, посвященная покровителю города. Об этом сообщила начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович, сообщает телерадиокомпания «Гродно».
Откроют памятник в рамках XV Фестиваля национальных культур, который пройдет в Гродно 5–6 июня 2026 года.
Речь идет о скульптуре «Олень святого Губерта», которую несколько дней назад установили в центре города, на улице Тельмана. Высота памятника – 2 м, вокруг высажены цветы.
Скульптура пока скрыта под полотном. Увидеть новый арт-объект гродненцы и гости фестиваля смогут в день открытия – 5 июня.
Видео: Гродненская правда. Онлайн pic.twitter.com/MPnT0Nu1nQ— Фото/Видео (@FotoVid81878667) June 3, 2026