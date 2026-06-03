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В центре Гродно появится «Олень святого Губерта»

  • 3.06.2026, 13:01
В центре Гродно появится «Олень святого Губерта»
Скриншот: видео "Гродненская правда. Онлайн"

Арт-объект установили на улице Тельмана.

В Гродно появится новая скульптура, посвященная покровителю города. Об этом сообщила начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович, сообщает телерадиокомпания «Гродно».

Откроют памятник в рамках XV Фестиваля национальных культур, который пройдет в Гродно 5–6 июня 2026 года.

Речь идет о скульптуре «Олень святого Губерта», которую несколько дней назад установили в центре города, на улице Тельмана. Высота памятника – 2 м, вокруг высажены цветы.

Скульптура пока скрыта под полотном. Увидеть новый арт-объект гродненцы и гости фестиваля смогут в день открытия – 5 июня.

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