В Витебске запустили теплоходы для дачников
- 3.06.2026, 12:29
Из центра города теперь можно добраться прямо к садовым участкам.
В Витебске запустили теплоходы к дачным участкам, пишет «Транспортный вестник».
Пока что используется теплоход «Северная столица», а второе судно, «Витебск», проходит плановый ремонт, который требуется проводить раз в пять лет.
В этом году впервые судно можно использовать как транспорт, чтобы попасть из центра города в парк имени Советской Армии в Мазурино или обратно.
Начальник сектора по обслуживанию объектов внешнего благоустройства государственного предприятия «Гордормост» Анастасия Жигунова рассказывает:
— Мы решили, что такой вариант прогулок может быть привлекательным для граждан. Допустим, кто-то может добраться до парка и провести там некоторое время, а назад вернуться следующим рейсом или автобусом. Кроме того, в Мазурино находится несколько садоводческих товариществ, и мы надеемся, что нашими услугами активно будут пользоваться дачники. Единственное условие: вес багажа не должен превышать 35 кг.
Прогулка по маршруту площадь Победы – парк имени Советской Армии – площадь Победы занимают около 55 минут. Два рейса совершаются в одну сторону – в 11:20 из парка к причалу на площади Победы и в 19:20 в парк, где теплоход бросает якорь на ночную стоянку. Для взрослых билет стоит 16 рублей и 10 рублей для детей до 10 лет (до 5 лет – бесплатно).