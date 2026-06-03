ЧП на шахтах показали цену энергетического роста Китая 3.06.2026, 13:20

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Фото: Zhang Xiaoyu/Xinhua via Getty Images

Власти скрывают число жертв.

Китай потрясли две крупные аварии на горнодобывающих объектах, которые вновь привлекли внимание к проблемам безопасности в отрасли, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Самая тяжелая трагедия произошла 22 мая на частной угольной шахте Люшэньюй в провинции Шаньси. В результате взрыва погибли не менее 82 человек. Это крупнейшая авария в китайской горнодобывающей промышленности более чем за 15 лет. Спустя несколько дней в провинции Юньнань обрушилась нелегальная шахта, предположительно связанная с добычей редкоземельных металлов. Там погибли еще пять человек.

По данным аналитиков, местные власти сначала занизили число жертв, однако после вмешательства центрального правительства данные были пересмотрены. Подобная практика уже не раз становилась предметом критики, поскольку крупные аварии негативно отражаются на карьере региональных чиновников.

Официально Китай добился значительного прогресса в сфере безопасности шахт. Если в конце 1990-х годов ежегодное число погибших горняков превышало семь тысяч человек, то к концу 2010-х оно сократилось до нескольких сотен. Однако эксперты считают, что часть улучшений связана не только с реформами, но и с неполной статистикой.

Расследование показало, что на шахте в Шаньси почти половина работников трудились нелегально. Такие сотрудники зачастую не проходят необходимую подготовку, работают сверхурочно и не обеспечены современными средствами безопасности.

Несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики, уголь остается основой китайской энергосистемы и обеспечивает большую часть выработки электроэнергии. Поэтому власти оказываются перед сложным выбором между жестким контролем безопасности и сохранением высоких объемов добычи топлива.

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