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Мартин Скорсезе сделал ставку на искусственный интеллект

  • 3.06.2026, 13:42
Мартин Скорсезе сделал ставку на искусственный интеллект
Мартин Скорсезе
Фото: Frazer Harrison

Голливудский мэтр присоединился к ИИ-революции.

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе присоединился к немецкому стартапу Black Forest Labs, разработавшему популярную нейросеть для генерации изображений Flux. Кинематографист стал советником компании и намерен использовать искусственный интеллект для работы над будущими фильмами, пишет Los Angeles Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Скорсезе, технология может серьезно изменить процесс создания раскадровок — визуальных набросков сцен, которые помогают режиссерам объяснять съемочной группе свое видение фильма еще до начала съемок.

«На протяжении 70 лет я создавал раскадровки самостоятельно. Всегда существовала проблема — как показать другим то, что ты видишь у себя в голове», — отметил режиссер. По его словам, нейросеть способна передавать «кинематографическое мышление» и открывает новые возможности для визуализации идей.

Решение режиссера поддержать ИИ стало еще одним сигналом того, что отношение Голливуда к новым технологиям постепенно меняется. Ранее в развитие генеративного искусственного интеллекта уже вложились такие известные кинематографисты, как Джеймс Кэмерон.

Однако далеко не все представители индустрии разделяют этот энтузиазм. Многие сценаристы, актеры и технические специалисты опасаются, что нейросети могут заменить часть творческих профессий.

Сам Скорсезе считает, что кино должно развиваться вместе с технологиями. По его словам, кинематограф остается относительно молодым искусством, поэтому важно быть открытым к новым инструментам и способам творчества.

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