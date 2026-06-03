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Удар по корвету «Бойкий»: почему этот корабль был важен для РФ

  • 3.06.2026, 13:37
  • 1,152
Удар по корвету «Бойкий»: почему этот корабль был важен для РФ

Цель была выбрана не случайно.

Поражение корвета «Бойкий» снижает боевые возможности российского флота и демонстрирует способность Украины бить по военным объектам страны-оккупанта даже на значительном расстоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем в соцсетях.

Что за корвет

«Бойкий» - боевой корабль Балтийского флота РФ, построенный в 2011 году, принят в состав флота с 2013-го. Он относится к проекту 20380 и является носителем управляемого ракетного вооружения.

Судно использовалось для действий вблизи границ НАТО и сопровождения танкеров теневого нефтяного флота России. С февраля 2026 года корвет стоял на плановом ремонте.

Как произошел удар

3 июня 2026 года операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили «Бойкий» в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте, Санкт-Петербург.

Расстояние от Украины до цели - около 1100 километров.

Почему это важно

Удар по «Бойкому» ослабляет морской потенциал РФ на Балтике. Корвет был активной боевой единицей, которая работала в интересах российского флота.

Силы беспилотных систем продолжают поражать:

носители ракетного вооружения;

объекты военно-морской инфраструктуры;

пункты управления;

логистические узлы.

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