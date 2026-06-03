СМИ: В Кронштадте поражен военный корабль Балтийского флота РФ 9 3.06.2026, 10:29

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фото: obozrevatel.com

Черный дым видно издалека.

Во время массированной атаки дронов на Ленинградскую область РФ взрывы раздавались в российском Кронштадте. Там расположена база российского Балтийского военного флота.

Предварительно, был поражен один из российских военных кораблей. Об этом пишет Exilenova+.

В Exilenova+ рассказали, что кроме Санкт-Петербурга, где под ударом оказался нефтяной терминал, 3 июня Силы обороны атаковали также расположенный неподалеку Кронштадт. Там расположена база Балтийского флота РФ.

фото: obozrevatel.com

По данным Exilenova+, под ударом мог оказаться российский корабль.

«Предварительно, также горит один из военных кораблей в Кронштадте», – заявили там.

О результативной атаке на Санкт-Петербург и Кронштадт 3 июня заявил и президент Украины Владимир Зеленский. О поражении военного корабля он не упоминал, зато написал о «достижении чисто военных целей на Кронштадтской базе».

«Среди них (пораженных целей. – Ред.) – Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и чисто военные цели на Кронштадтской базе», – отметил Зеленский.

Глава Украины поблагодарил за эффективные «дальнобойные санкции» на территории РФ воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ.

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