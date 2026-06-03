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Бывший футболист белорусской команды подписал контракт с чемпионом Бундеслиги

  • 3.06.2026, 13:31
Бывший футболист белорусской команды подписал контракт с чемпионом Бундеслиги
Иван Дибанго
Фото: onliner

Иван Дибанго перешел в «ЛАСК» на правах свободного агента.

В последнее время в новостной ленте все чаще появляются бывшие футболисты «Ислочи». Недавно стало известно, что экс-форвард «волков» Принс Аду отправится на чемпионат мира в составе сборной Ганы, а теперь приятно удивил другой бывший игрок клуба. Камерунец Иван Дибанго подписал контракт с чемпионом Австрии «ЛАСКом» из Линца, пишет Onlíner.

Иван переехал в Беларусь из Камеруна в 2021 году. Уже через год он, согласно анализу платформы Instat, оказался в числе самых талантливых молодых защитников Европы, а затем транзитом через эстонскую «Левадию» перешел в украинский «Кривбасс». В новой команде Дибанго смотрелся неплохо: признавался игроком месяца, а в СМИ периодически появлялись новости об интересе к нему со стороны клубов Франции, Греции, Дании и других стран.

Фото: onliner

В Украине футболист попал в необычную ситуацию. В своем Instagram Дибанго рассказал, что клуб задолжал ему деньги. В ожидании решения вопроса он даже переночевал в кабинете бухгалтера.

«Клуб уже забронировал мне билет на самолет после завтрашней игры, но я не могу уехать отсюда, не получив то, что я заработал. Мне задолжали зарплату, начиная с марта, а также бонусы. Я не уйду отсюда без ответа», — сказал Дибанго.

В итоге, проведя четыре сезона в Украине, Дибанго подписал контракт с чемпионом Австрии «ЛАСКом». В новый клуб футболист перешел на правах свободного агента. Контракт рассчитан на три года.

«С приобретением Ивана Дибанго мы получили физически сильного игрока, универсального и способного играть на левом фланге как в схеме с пятью защитниками, так и в схеме с четырьмя защитниками. Он не только обладает отличными навыками отбора мяча и оборонительными способностями, но и часто подключается к атаке, способный оказывать влияние на ход игры. Мы с большим интересом следили за его развитием и рады, что Иван решил присоединиться к нам», — сообщил спортивный директор ЛАСКа Дино Бурич.

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