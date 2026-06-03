Foreign Affairs: Российская военная машина вышла из-под контроля Путина 3.06.2026, 13:54

2,626

Фото: foreignaffairs.com

Что ждет Россию после завершения войны?

Спустя более четырех лет с начала полномасштабного вторжения в Украину российская экономика и государственная система оказались настолько тесно связаны с военными расходами, что быстрое завершение войны может создать для Кремля серьезные внутренние проблемы, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают аналитики, за годы боевых действий война превратилась в ключевой фактор, определяющий работу целых отраслей экономики, региональных бюджетов и рынка труда. Военные расходы сегодня занимают около 40% федерального бюджета, а число предприятий, связанных с оборонным комплексом, значительно выросло.

Сотни тысяч россиян получили работу на оборонных заводах, а повышенные выплаты военнослужащим стали важным источником доходов для многих регионов. В результате целые города и предприятия оказались зависимыми от государственного военного финансирования.

Эксперты предупреждают, что резкое сокращение оборонных заказов может привести к росту безработицы, снижению экономической активности и бюджетным проблемам в регионах. Дополнительным вызовом станет возвращение ветеранов. По оценкам специалистов, после завершения боевых действий домой могут вернуться сотни тысяч бывших военнослужащих, которым потребуется работа и социальная адаптация.

Еще одним последствием санкций стало расширение так называемой «серой экономики». За годы ограничений сформировались новые цепочки поставок товаров через третьи страны, а вокруг них возникли группы бизнеса, заинтересованные в сохранении существующих схем.

При этом большинство россиян, согласно оценкам экспертов, поддержали бы окончание конфликта. Однако власти сталкиваются с дилеммой: прекращение войны может вызвать масштабные экономические и социальные потрясения, к которым государственная система пока не готова.

Война, начавшаяся как политическое решение руководства страны, постепенно превратилась в сложную систему взаимозависимостей. Для завершения войны недостаточно только политической воли — необходимо найти способы перестроить экономику и общественные институты, которые за последние годы адаптировались к жизни в условиях постоянного военного времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com