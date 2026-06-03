Foreign Affairs: Российская военная машина вышла из-под контроля Путина
- 3.06.2026, 13:54
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Что ждет Россию после завершения войны?
Спустя более четырех лет с начала полномасштабного вторжения в Украину российская экономика и государственная система оказались настолько тесно связаны с военными расходами, что быстрое завершение войны может создать для Кремля серьезные внутренние проблемы, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Как отмечают аналитики, за годы боевых действий война превратилась в ключевой фактор, определяющий работу целых отраслей экономики, региональных бюджетов и рынка труда. Военные расходы сегодня занимают около 40% федерального бюджета, а число предприятий, связанных с оборонным комплексом, значительно выросло.
Сотни тысяч россиян получили работу на оборонных заводах, а повышенные выплаты военнослужащим стали важным источником доходов для многих регионов. В результате целые города и предприятия оказались зависимыми от государственного военного финансирования.
Эксперты предупреждают, что резкое сокращение оборонных заказов может привести к росту безработицы, снижению экономической активности и бюджетным проблемам в регионах. Дополнительным вызовом станет возвращение ветеранов. По оценкам специалистов, после завершения боевых действий домой могут вернуться сотни тысяч бывших военнослужащих, которым потребуется работа и социальная адаптация.
Еще одним последствием санкций стало расширение так называемой «серой экономики». За годы ограничений сформировались новые цепочки поставок товаров через третьи страны, а вокруг них возникли группы бизнеса, заинтересованные в сохранении существующих схем.
При этом большинство россиян, согласно оценкам экспертов, поддержали бы окончание конфликта. Однако власти сталкиваются с дилеммой: прекращение войны может вызвать масштабные экономические и социальные потрясения, к которым государственная система пока не готова.
Война, начавшаяся как политическое решение руководства страны, постепенно превратилась в сложную систему взаимозависимостей. Для завершения войны недостаточно только политической воли — необходимо найти способы перестроить экономику и общественные институты, которые за последние годы адаптировались к жизни в условиях постоянного военного времени.