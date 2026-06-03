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Минимальная зарплата в Польше может достичь 5000 злотых

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  • 3.06.2026, 14:06
Минимальная зарплата в Польше может достичь 5000 злотых
Фото: freepik.com

Власти обсуждают размер минималки на 2027 год.

В Польше обсуждают размер минимальной зарплаты на 2027 год. Министерство семьи, труда и социальной политики предлагает установить минималку в размере 4986 злотых, а минимальную почасовую оплату — 32,6 злотого, пишет издание Rzeczpospolita co ссылкой на РАР.

Таким образом, минимальная месячная зарплата вырастет на 180 злотых (3,7%), а почасовая — на 1,20 злотого (3,8%).

Предложенная минималка равна половине прогнозируемой средней зарплаты, которая в 2027 году, как предполагают в министерстве, вырастет до 9971 злотого.

Три крупных профсоюза — NSZZ Solidarność, OPZZ и FZZ — предлагают повысить минимальную зарплату до 5200 злотых, чтобы защитить уровень жизни работников от роста цен.

В то же время работодатели считают, что рост минимальной зарплаты должен соответствовать прогнозируемому уровню инфляции (3% в 2027 году).

Совет министров до 15 июня представит предложение о размере минимальной зарплаты в Совете общественного диалога, в который входят представители правительства, работодателей и профсоюзов. Далее начнутся консультации, которые должны пройти в 30-дневный срок. Размер минималки на следующий год должен быть опубликован до 15 сентября.

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