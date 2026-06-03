«Такие гости нам не нужны»1
- 3.06.2026, 14:35
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Минчан возмутил российский «Гелендваген» со скрытыми номерами.
Пользователь Threads Ярослав заметил в Минске авто из России, чьи владельцы грубо нарушили правила дорожного движения. Фото молодой человек выложил на своем аккаунте.
На номерах припаркованного у кафе на улице Володарского «Гелендвагена» висела строительная перчатка, прикрывавшая первые цифры. Автор фото предложил пользователям угадать, для чего аксессуар служит: оберегает от штрафов, обозначает, что водитель в гостях, включает режим невидимки или что номер просто устал.
В комментариях оптимизм автора разделили не все:
«Это знак того, что водитель быдло.»
«Хотят нарушать ПДД и уехать из страны без штрафов. Позорище.»
«Такие гости нам не нужны.»
«Нужно в ГАИ написать, это нарушение закона.»
«Еще и припарковались не по правилам.»
«Гусар на дуэль приехал.»
Также были те, кто предположил, что водитель случайно уронил перчатку на номер и забыл о ней, но автор написал о том, что на передних номерах висела такая же перчатка, а значит ее с большой вероятностью повесили осознанно.
Кроме обычных пользователей под постом отметился и официальный аккаунт столичной милиции. Администратор аккаунта написал, что информацию передали сотрудникам для проведения дальнейшей проверки. В Беларуси управление машиной с заведомо скрытым, заклеенным или измененным регистрационным знаком предусмотрен штраф от 450 до 900 рублей.