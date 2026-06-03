Грузовик врезался в троллейбус в Минске 3.06.2026, 13:58

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Фотофакт.

Троллейбус и грузовик столнулись в Минске днем 3 июня. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

По данным инспекторов, 38-летний водитель грузового автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Уборевича не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом.

Пассажиры троллейбуса и водители транспортных средств в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения.

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