Грузовик врезался в троллейбус в Минске
- 3.06.2026, 13:58
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Фотофакт.
Троллейбус и грузовик столнулись в Минске днем 3 июня. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
По данным инспекторов, 38-летний водитель грузового автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Уборевича не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом.
Пассажиры троллейбуса и водители транспортных средств в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения.