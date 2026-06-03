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Разбитое корыто вместо империи

  • Аббас Галлямов
  • 3.06.2026, 13:48
Разбитое корыто вместо империи
Аббас Галлямов

Судьба, которую уготовил России Путин.

Трамп мог бы поставить перед Путиным ультиматум: или Россия отказывается от территориальных претензий к Украине, получив в обмен официально оформленный запрет на продвижение НАТО на Восток, или в ближайшее время США запускают процедуру приема Украины в Альянс, одновременно увеличивая поставки американского оружия ВСУ.

Отказ Путина от прекращения войны в этих условиях окончательно превратит последнюю в войну за территории — то есть, войну по своей сути колониальную — особенно глупую в ситуации, когда Россия, как все знают, не в состоянии освоить не то что новые, но и свои исторические территории.

Подобный поворот быстро лишит СВО остатков той минимальной общественной поддержки, что она пока ещё имеет. Путин и в глазах элит, и в глазах рядовых граждан окончательно превратится в полного неадеквата — кого-то вроде старухи из сказки про «Золотую рыбку», которая могла бы удовлетвориться должностью царицы и жить припеваючи, но нет — захотела быть владычицей морскою, оказавшись в итоге у разбитого корыта.

Аббас Галлямов, Telegram

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