Разбитое корыто вместо империи
- Аббас Галлямов
- 3.06.2026, 13:48
Судьба, которую уготовил России Путин.
Трамп мог бы поставить перед Путиным ультиматум: или Россия отказывается от территориальных претензий к Украине, получив в обмен официально оформленный запрет на продвижение НАТО на Восток, или в ближайшее время США запускают процедуру приема Украины в Альянс, одновременно увеличивая поставки американского оружия ВСУ.
Отказ Путина от прекращения войны в этих условиях окончательно превратит последнюю в войну за территории — то есть, войну по своей сути колониальную — особенно глупую в ситуации, когда Россия, как все знают, не в состоянии освоить не то что новые, но и свои исторические территории.
Подобный поворот быстро лишит СВО остатков той минимальной общественной поддержки, что она пока ещё имеет. Путин и в глазах элит, и в глазах рядовых граждан окончательно превратится в полного неадеквата — кого-то вроде старухи из сказки про «Золотую рыбку», которая могла бы удовлетвориться должностью царицы и жить припеваючи, но нет — захотела быть владычицей морскою, оказавшись в итоге у разбитого корыта.
Аббас Галлямов, Telegram