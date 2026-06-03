В Беларуси запретили продавать белорусский шпик
- 3.06.2026, 14:14
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В нем нашли «другую жизнь».
В Беларуси под запрет попали сразу два вида продукции из шпика производства Чаусского райпо Могилевской области. Причиной стали нарушения микробиологических показателей, выявленные во время проверки, пишет «Онлайнер».
Речь идет о соленом охлажденном шпике в оболочке «Радужный» и «Аппетитный». Как сообщили в Госстандарте, лабораторные исследования показали, что содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в продукции превышает допустимую норму в шесть раз.
Кроме того, эксперты обнаружили в шпике бактерии группы кишечной палочки (колиформы).
По данным ведомства, употребление такой продукции может привести к пищевым отравлениям, интоксикации организма и обострению хронических заболеваний.
Продажа указанных изделий на территории Беларуси запрещена. Также Чаусскому райпо выдано предписание об устранении нарушений санитарных требований, допущенных при производстве и хранении продукции.