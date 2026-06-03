закрыть
3 июня 2026, среда, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продавать белорусский шпик

  • 3.06.2026, 14:14
  • 1,066
В Беларуси запретили продавать белорусский шпик

В нем нашли «другую жизнь».

В Беларуси под запрет попали сразу два вида продукции из шпика производства Чаусского райпо Могилевской области. Причиной стали нарушения микробиологических показателей, выявленные во время проверки, пишет «Онлайнер».

Речь идет о соленом охлажденном шпике в оболочке «Радужный» и «Аппетитный». Как сообщили в Госстандарте, лабораторные исследования показали, что содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в продукции превышает допустимую норму в шесть раз.

Кроме того, эксперты обнаружили в шпике бактерии группы кишечной палочки (колиформы).

По данным ведомства, употребление такой продукции может привести к пищевым отравлениям, интоксикации организма и обострению хронических заболеваний.

Продажа указанных изделий на территории Беларуси запрещена. Также Чаусскому райпо выдано предписание об устранении нарушений санитарных требований, допущенных при производстве и хранении продукции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров