Представлен новый флагманский Bentley 3.06.2026, 14:27

Фото: Bentley

Роскошный седан получил 782-сильную гибридную версию.

Презентован новый Bentley Flying Spur. Роскошный седан изменился внешне и получил мощную гибридную модификацию.

Bentley Flying Spur прошел модернизацию и выйдет на рынок в третьем квартале нынешнего года. О нем рассказали на сайте британского автопроизводителя.

Седан Bentley Flying Spur стал похожим на родственное купе Continental GT — получил такие же круглые фары и более широкую решетку радиатора, дизайн которой отличается, в зависимости от версии. Кроме того, заменили бамперы, фонари и крышку багажника.

На выбор доступны колесные диски диаметром до 22 дюймов. Кроме того, в линейку вернулась версия S с черным декором вместо хрома. Салон Bentley Flying Spur не претерпел изменений — лишь предложили новые варианты внутренней отделки.

Новый Bentley Flying Spur дебютировал в плагин-гибридных модификациях с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. В варианте S она развивает 680 л.с. и 930 Н∙м, что позволяет стартовать до сотни за 3,7 с и развивать 307 км/ч.

В версии Speed отдача составляет 782 л.с. и 1000 Н∙м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с. Плагин-гибрид способен проехать 80 км на электротяге. В арсенале авто — спортивный дифференциал, пневмоподвеска, управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com