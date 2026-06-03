Преемник Путина: почему Шойгу сливают через медиа 3.06.2026, 14:27

1,126

И есть ли шанс на смену власти в РФ.

Слухи о поиске преемника Владимира Путина и возможных заговорах внутри Кремля, которые все чаще просачиваются в медийное пространство, не имеют ничего общего с реальной подготовкой к смене власти в России. На самом деле публичное обсуждение подобных кандидатур сегодня является мощным инструментом внутриэлитной борьбы и сигналом к физическому или политическому устранению конкурентов. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

Политолог призывает не воспринимать эти вбросы всерьез.

По его словам эксперта, интенсивность разговоров о потенциальном преемнике сейчас значительно ниже, чем, к примеру, в 2020–2021 годах.

«Сейчас, если кого-то назовут преемником Путина, это будет означать, что это организованная против него провокация его оппонентами, чтобы его уничтожить. Никакой другой причины быть не может», — подчеркнул Преображенский.

В качестве примера политолог привел прошлые аппаратные войны. Так, информационная кампания вокруг фигуры Дмитрия Козака в свое время была запущена исключительно ради его устранения из администрации президента из-за конфликта с Сергеем Кириенко.

Аналогичная логика, по мнению Преображенского, работает и сейчас вокруг бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого слухи прочат чуть ли не в лидеры антипутинского заговора.

«Это тоже история о том, что Шойгу находится на грани возбуждения против него уголовного дела. И кто-то старается от него как можно скорее избавиться, простимулировать Путина через медийное пространство добить Шойгу. Так что я бы эти слухи вообще всерьез не воспринимал и ни в коем случае не относил бы к реальной подготовке к смещению Путина. Если речь пойдет о смещении Путина, это будет выглядеть совсем не так», - объяснил политолог.

Как будет выглядеть реальный демонтаж режима Путина

Если в России действительно начнется процесс транзита власти или элитного бунта, он не будет иметь ничего общего с конспирологическими слухами в Telegram-каналах. Реальный раскол элит и появление альтернативы диктатору станут заметны по другим признакам.

В частности, в инфополе внезапно появится фигура, чья популярность начнет расти необъяснимыми темпами без видимых на то причин. Она станет так называемой «точкой сборки» для недовольных.

«Тогда большое количество участников условного политического процесса — потому что открытой политики в России нет — увидит какую-то альтернативу или несколько альтернатив Путину», - сказал эксперт.

Еще одним признаком станет реакция пропаганды. Начнется яростная критика этого человека со стороны официальной кремлевской машины и начало реальных проблем у новоявленного лидера.

«И вот тогда будет понятно, что идет именно внутренний, глубинный общественный процесс или хотя бы элитный процесс по появлению альтернатив. Но это не будут слухи о том, что кто-то что-то возглавит. Скорее всего, это будут очень случайные люди, которые на первый взгляд вообще не выглядят как потенциальные преемники Путина», — резюмировал Преображенский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com