Преемник Путина: почему Шойгу сливают через медиа
- 3.06.2026, 14:27
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И есть ли шанс на смену власти в РФ.
Слухи о поиске преемника Владимира Путина и возможных заговорах внутри Кремля, которые все чаще просачиваются в медийное пространство, не имеют ничего общего с реальной подготовкой к смене власти в России. На самом деле публичное обсуждение подобных кандидатур сегодня является мощным инструментом внутриэлитной борьбы и сигналом к физическому или политическому устранению конкурентов. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.
Политолог призывает не воспринимать эти вбросы всерьез.
По его словам эксперта, интенсивность разговоров о потенциальном преемнике сейчас значительно ниже, чем, к примеру, в 2020–2021 годах.
«Сейчас, если кого-то назовут преемником Путина, это будет означать, что это организованная против него провокация его оппонентами, чтобы его уничтожить. Никакой другой причины быть не может», — подчеркнул Преображенский.
В качестве примера политолог привел прошлые аппаратные войны. Так, информационная кампания вокруг фигуры Дмитрия Козака в свое время была запущена исключительно ради его устранения из администрации президента из-за конфликта с Сергеем Кириенко.
Аналогичная логика, по мнению Преображенского, работает и сейчас вокруг бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого слухи прочат чуть ли не в лидеры антипутинского заговора.
«Это тоже история о том, что Шойгу находится на грани возбуждения против него уголовного дела. И кто-то старается от него как можно скорее избавиться, простимулировать Путина через медийное пространство добить Шойгу. Так что я бы эти слухи вообще всерьез не воспринимал и ни в коем случае не относил бы к реальной подготовке к смещению Путина. Если речь пойдет о смещении Путина, это будет выглядеть совсем не так», - объяснил политолог.
Как будет выглядеть реальный демонтаж режима Путина
Если в России действительно начнется процесс транзита власти или элитного бунта, он не будет иметь ничего общего с конспирологическими слухами в Telegram-каналах. Реальный раскол элит и появление альтернативы диктатору станут заметны по другим признакам.
В частности, в инфополе внезапно появится фигура, чья популярность начнет расти необъяснимыми темпами без видимых на то причин. Она станет так называемой «точкой сборки» для недовольных.
«Тогда большое количество участников условного политического процесса — потому что открытой политики в России нет — увидит какую-то альтернативу или несколько альтернатив Путину», - сказал эксперт.
Еще одним признаком станет реакция пропаганды. Начнется яростная критика этого человека со стороны официальной кремлевской машины и начало реальных проблем у новоявленного лидера.
«И вот тогда будет понятно, что идет именно внутренний, глубинный общественный процесс или хотя бы элитный процесс по появлению альтернатив. Но это не будут слухи о том, что кто-то что-то возглавит. Скорее всего, это будут очень случайные люди, которые на первый взгляд вообще не выглядят как потенциальные преемники Путина», — резюмировал Преображенский.