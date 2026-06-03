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В Беларуси запретили популярные китайские конфеты

  • 3.06.2026, 15:04
В Беларуси запретили популярные китайские конфеты
иллюстративное фото

В них нашли целый букет вредных добавок.

Госстандарт снова нашел целый букет нарушений в китайских сладостях, которые особенно любят дети. Их признали небезопасными и решили убрать с рынка.

С 4 июня часть продукции нельзя больше ввозить и продавать в Беларуси, а по некоторым позициям дополнительно аннулировали документы, подтверждавшие соответствие продукции требованиям безопасности.

Под запрет попали желе, мармелад, леденцы, карамель и популярные жидкие конфеты в необычной упаковке.

В желе RABBIT специалисты нашли сразу три красителя, которые нельзя использовать при производстве такой продукции: тартразин (Е102), красный очаровательный АС (Е129) и синий блестящий FCF (Е133).

Красители подвели и бренд Freshbox. В жевательном мармеладе этой марки специалисты обнаружили эритрозин (Е127), а в карамели – амарант (Е123). Оба вещества не должны использоваться при производстве подобных сладостей.

Не меньше вопросов у проверяющих возникло и к жидким конфетам, которые особенно нравятся детям из-за необычных формы и упаковки.

Так, в конфете «Спрей ручка» торговой марки «Канди Клаб» нашли консервант дегидрацетат натрия (Е266), который для такой продукции использовать нельзя.

А у сладостей «Сластилэнд» в форме бутылочки и «Спрей газировка» обнаружилась другая проблема. В их составе указан недопустимый подсластитель цикломат натрия.

Кроме того, на упаковке этих конфет отсутствовало обязательное предупреждение о том, что содержащиеся красители могут отрицательно влиять на активность и внимание детей.

Не прошли проверку и кислые фруктовые леденцы «Рок-Н-Ролл».

Причиной стал подсластитель аспартам (Е951), который производитель указал в составе. Такую добавку также нельзя использовать при производстве подобных сладостей.

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